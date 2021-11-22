TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç komisyonda tartıştı. Bakan Soylu komisyonu terk etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Kasım 2021 13:41
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede neler yapıldığını anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dönerek, "Ben konuşurken gülme" dedi. Soylu'nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalktı. Bakan Soylu komisyonu terk etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.