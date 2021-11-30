Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden alınacaktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 2020 tarihinde bir açıklama yaparak "sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi" için çalışma başlatıldığınıbelirtmişti. Ancak aradan geçen 1,5 yıllık süreye rağmen bu çalışma sonuçlandırılamamıştır.

Devlet memurlarının sendikalara üyelik ve ayrılış işlemleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre fiziki ortamda yürütülmektedir.

Ancak yapılan açıklamanın üzerinden 1,5 yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hiçbir gelişme olmamıştır.

Diğer taraftan, geçen yıl yapılan açıklamada yer verilen "Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmeti ise geçtiğimiz ay tamamlanmış eDevlet üzerinden vatandaşların hizmetine sunulmuştur.