AK Partili Yavuz: 50+1 ile ilgili bir çalışmamız yok

Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!
Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!
Kabine toplandı... Asgari ücret sunumu yapılacak
Kabine toplandı... Asgari ücret sunumu yapılacak
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
'3600' düzenlemesinde 250 bin gence iş imkanı sunacak
'3600' düzenlemesinde 250 bin gence iş imkanı sunacak
FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı
FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı
Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?
Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?
Maçta çıkan kavgada belediye başkan yardımcısı yaralandı
Maçta çıkan kavgada belediye başkan yardımcısı yaralandı
Bir haftalık aranın ardından yüz yüze eğitime devam
Bir haftalık aranın ardından yüz yüze eğitime devam
Prof. Dr. Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir
Prof. Dr. Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir
Doktor Nizar Türker, Kovid-19'a yenik düştü
Doktor Nizar Türker, Kovid-19'a yenik düştü
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
TOGG, Türk otomotiv tedarik sanayi için 'tam bir boy aynası'
TOGG, Türk otomotiv tedarik sanayi için 'tam bir boy aynası'
'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'
'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'
'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'
'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'
Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi
Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Yavuz: 50+1 ile ilgili bir çalışmamız yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim şu anda 50+1 ile ilgili bunu değişelim, buna ilişkin bir yasal düzenleme yapalım, bir anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 13:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır. Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yavuz ve Hamza Dağ, partilerinin genel merkezinde düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok." diyen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin bir mecburiyetin sonucu olduğunu, 367 tartışmalarında ülkenin içine düştüğü çıkmazın, cumhurbaşkanının seçimle gelmesinin önünü açan süreçle aşıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk akla gelen temel taşlarından birinin 50+1 olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Başka türlü de formüle edilebilir ama o gün bunun böyle olmasının daha doğru olacağı noktasında bir karar verildi. Ondan sonraki süreçte de partide ben Ali İhsan Yavuz olarak, Seçim İşleri Başkanı olarak hiçbir platformda, hiçbir toplantıda 50+1' olmalı mıydı olmamalı mıydı, değişmeli midir değişmemeli midir tartışmasının olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin birileri bir öneri getirmez mi? Getirebilir. Bizim şu anda 50+1 ile ilgili bunu değişelim, buna ilişkin bir yasal düzenleme yapalım, bir anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil."

Parlamenter sistemi "kağnıya" benzettiğini ifade eden ve dünyadan örnekler veren Yavuz, geçmiş parlamenter sistem uygulamalarına bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmak için bir neden görmediklerini söyledi.

- "Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil"

Erken seçim tartışmalarına değinen Yavuz, "Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil. Artık mümkün mü? Teorik olarak her zaman mümkün ama olması için hiçbir neden yok." dedi.

Seçim kanunlarına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüttükleri çalışmayı Meclise sunulacak hale getirdiklerini ve kanun gereği seçime bir yıl kalmadan önce Meclise sunarak yasalaştırmak istediklerini kaydeden Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır. Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür." ifadelerini kullandı.

Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için adaylığını kendisi ve partisinin "çok iyi karşılayacağını" ancak böyle bir ihtimali "uzak" gördüğünü söyledi.

- "Trol dili kullanmak suretiyle samimiyetsiz bir yaklaşım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında dava konusu şikayetlerinden vazgeçtiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın açtığı davaları geri çektiğini açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" yönündeki isteğiyle çelişecek şekilde, "trol dili kullanmak suretiyle samimiyetsiz bir yaklaşım" ortaya koyduğunu ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Helalleşme dediğinizde çok eskilere gitmeye gerek yok. Açıkçası yeni tarihlerde de yeni zamanlarda da yaşanan hadiseler var. AK Parti'ye oy vermiş öğretmen, asker, çiftçi, görevini yapan bürokrat kim varsa tehdit eden bir genel başkan var. Aslında helalleşme tezkereye hayır verdiği için, bu ülkenin milli çıkarlarına aykırı davrandığı için buradan belki başlamak iyi olabilir."

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta İzmir'e gitmesinin öngörüldüğünü dile getiren Dağ, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından İzmir'de 5 bin 61 konutun ihalesinin yapıldığını, 26 Kasım'da 749 konutun, 2022 yılı içinde de geri kalan konutların hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

#AK Parti# Ali İhsan Yavuz# erken seçim
'Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde'
'Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde'
Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var, 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır
Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var, 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır
TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin bilançosunu açıkladı
Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin bilançosunu açıkladı
CHP, 'öğretmenlikte kariyer basamaklarının kaldırılması' için kanun teklifi verdi
CHP, 'öğretmenlikte kariyer basamaklarının kaldırılması' için kanun teklifi verdi
Binali Yıldırım: Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır
Binali Yıldırım: Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır

Bu Habere Tepkiniz

İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı

Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihine kadar süre verildi.
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?

Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?

Üniversite veya belediyelerde çalışan şiddet mağduru personel, işyerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir mi?
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)

Bu dosyada, "Değerlendirme Komisyonu" kurulurken, komisyonu oluşturacak diğer dört üyenin belirlenmesine ilişkin sıkıntı üzerinde durulacaktır
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'

'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş

YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş

YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı

ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2021-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurların, hizmet sürelerine ilişkin kritik detaylar
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?

Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?

Danıştay 2. Dairesinin yeni yayınlanan bir kararında, Devlet memurlarının muhakkik olarak tayin edilmesi işleminin atama mı yoksa görevlendirme mi olduğu hususunda ilk derece mahkemesince bile hataya düşüldüğü görülmüştür.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (22-26)

Haftanın fırsat ürünleri (22-26)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri