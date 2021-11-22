Beşiktaş'ta bir oyuncu kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
Kaynak : NTV
Eklenme : 22 Kasım 2021 13:56
Beşiktaş'ta N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.
Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.
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