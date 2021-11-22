Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Orhangazi'nin Dutluca Mahallesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden Cengiz Topel Figen, yangının kontrol altına alındığı esnada fenalaştı. 30 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 56 yaşındaki Cengiz Topel Figen, bir anda yere yığılınca, kendisine ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Figen'e kalp masajı yapan diğer itfaiye görevlileri, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Cengiz Topel Figen olay yerine gelen 112 ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hem ilçede hem de mesai arkadaşları arasında sevilen bir sima olan Cengiz Topel Figen hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Cengiz Topel'in mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.