Lise öğrencileri, silah tasarım ve üretim çalışmalarında iddialı

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası iş birliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda stant açan Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Buluşmalara Beyşehir'den katılan Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci ve öğretmenleriyle tasarlayıp geliştirdiği ürünlerle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sümbül, AA muhabirine okullarında özveriyle 4 yıldır silah parçası ve tasarımı yaptıklarını, son bir yıldır ise AR-GE çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Öğrencilerini gerekli eğitimleri verip, alanının en iyisi olarak mezun etme hedefi taşıdıklarını dile getiren Sümbül, "Savunma sanayisine kalifiye eleman yetiştirmenin yanında 4 yıllık fakültelere öğrenci göndermek istiyoruz. Öğrenciler, ürettikleri parçanın silaha takılacağını bildiği için daha heyecanlı ve dikkatli çalışıyor. Okul için pansiyon çalışmalarımız da var. Artık rahatlıkla Türkiye'nin her ilinden öğrenci gelebilecek." dedi.

- Savunma sanayi alanındaki tek AR-GE okulu

Sümbül, 2017 yılına kadar 40 civarında öğrencisiyle kapanma tehlikesi olan bir okul olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tematik meslek lisesi projesine girdikten sonra özel program ve proje uygulayan meslek lisesi statüsünü aldık. Bu gelişme okulumuzdaki öğrenci artışını sağladı. Öğrenci sayımız 240'a yükseldi. 2020 yılının sonlarına doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün uygulamış olduğu AR-GE okulları projesi kapsamındaki 50 okuldan biri olduk. Bizim özelliğimiz savunma sanayi alanındaki tek AR-GE okulu olmamız. İlk AR-GE çalışmamızı çelik gövdeli pompalı taktik silah üzerine yaptık. Bu çalışmamızın AR-GE'sini ve prototipini tamamlayıp Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne teslim ettik. Silahın yüzde 60 civarında parçasını biz okulda yapacağız. Kooperatif de montaj, üretim ve satışını gerçekleştirecek. Ayrıca okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimizle silah tasarımı da yapıyoruz."

- Öğrenciler öğretmenleriyle tasarlıyor, Milli Eğitim Bakanlığı destek veriyor

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı olarak çalışmalarını çeşitlendirmek ve ilerletmek istediklerini vurgulayan Sümbül, şunları anlattı:

"Çalışmalarımız için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurularımızı yaptık. Diğer firmalarla yaptığımız protokollerle bu sene 5 tasarım yaptık. Firmalarla tasarım ve AR-GE konusunda iş birliği yapıyoruz. Öğrencilerin staj eğitimlerini işletmede almaları konusunda da iş birliği sağlıyoruz. Okulumuzun bu seviyelere gelebilmesinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in büyük etkisi var. Bakanımız okulumuzu ziyaret etmişti. Mesleki ve teknik eğitime ülkenin geleceği açısından çok önem veriyor. Çocuklarımızı iyi bir eğitim vererek mezun etmek istiyoruz. Öğrenciler, ürettiği parçanın ne işe yaradığı, hangi parçayla çalışacağını ve nasıl montaj yapılacağını öğrenerek mezun olacaklar. Savunma sanayi ve ülkemiz açısından bu durumu önemsiyoruz."

- "Bu işi severek yaptığım için zorlansam da üstesinden geliyorum"

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 12. sınıf öğrencisi Rabia Gökmen ise her gün okuluna severek geldiğini ve ülkesine fayda sağladığı için gurur duyduğunu anlattı.

Ürettiği ve tasarladığı parçaların bir silahta kullanıldığını bilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Gökmen, "İnşallah okulun makine mühendisliği kazanacak ilk mezunlarından olacağım. Bu işi severek yaptığım için zorlansam da üstesinden geliyorum. Ayrıca atölye şefiyim alt sınıfımdaki öğrencilere yardımcı oluyorum. Hedefim makine mühendisi olmak ve kendi şirketimi açmak." dedi.