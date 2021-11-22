Kanseri yendi şimdi sıra hukuk mücadelesinde

Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!
Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!
Kabine toplandı... Asgari ücret sunumu yapılacak
Kabine toplandı... Asgari ücret sunumu yapılacak
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
TBMM karıştı: Süleyman Soylu komisyonu terk etti!
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
'3600' düzenlemesinde 250 bin gence iş imkanı sunacak
'3600' düzenlemesinde 250 bin gence iş imkanı sunacak
FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı
FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı
Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?
Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?
Maçta çıkan kavgada belediye başkan yardımcısı yaralandı
Maçta çıkan kavgada belediye başkan yardımcısı yaralandı
Bir haftalık aranın ardından yüz yüze eğitime devam
Bir haftalık aranın ardından yüz yüze eğitime devam
Prof. Dr. Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir
Prof. Dr. Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir
Doktor Nizar Türker, Kovid-19'a yenik düştü
Doktor Nizar Türker, Kovid-19'a yenik düştü
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
TOGG, Türk otomotiv tedarik sanayi için 'tam bir boy aynası'
TOGG, Türk otomotiv tedarik sanayi için 'tam bir boy aynası'
'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'
'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'
'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'
'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'
Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi
Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kanseri yendi şimdi sıra hukuk mücadelesinde

ERZURUM'da, akciğer kanserini yenen Saim Çiftçi (61), şimdi de hukuk mücadelesi veriyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Kasım 2021 15:05
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ERZURUM'da, akciğer kanserini yenen Saim Çiftçi (61), şimdi de hukuk mücadelesi veriyor. Çiftçi, iyileşmesini sağlayan ancak devletin karşılamadığı 159 bin lira tutan 'Tecentriq' isimli ilaç paralarını almak için Erzurum İş Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onarsa Çiftçi, kendisi gibi diğer kanser hastalarına da umut olacak.

Bağ- Kur emeklisi Saim Çiftçi, 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çiftçi, hastalığının son evresinde olduğu için kemoterapilerden istenilen sonucu alamadı. Bunun üzerine doktorları Çitçi'den bağışıklık sistemi için immünoterapi tedavisi görmesini istedi. Devletin ilacı karşılamadığı için Saim Çitçi, 21 günde bir alınan 17 bin lira değerindeki bu ilaçlardan alabilmek için hem kredi çekti hem de oğlunun otomobilini sattı. Bu ilaçlardan 12 tane kullanan Saim Çiftçi hastalığı yendi. İlk aldığı ilaca 11 bin 200, son aldığına ise 17 bin lira ödediğini söyleyen Çiftçi, şöyle konuştu

Doktorların bana son çare olarak söylediği ilaçları alabilmem için kredi çektim ve oğlumun otomobilini sattım. İlaçlara toplam 159 bin lira ödedim. Hastalığım süresince 400 bin liraya kadar masraf ettim. Çok şükür hastalığı atlattım. Avukat olan aile dostumuz Muhammed Erşat Yazıcı'ya durumu anlattım. O da böyle bir şeyin olamayacağını söyleyerek dava açmamızı istedi. İş Mahkemesine 2020'de açtığımız dava kısa bir süre önce lehimize sonuçlandı. Bu karar diğer kanser hastalarına da motive kaynağı olabilir. Tek isteğim devletimizin bu ilacı kapsama alına alsın ve benim gibi birçok hastaya umut olsun. Çünkü bu ilaçların fiyatı en son aldığımda 17 bin lira idi. İnsanların maddi gücü yetmiyor. Benim imkanım vardı kredi çektim ve otomobilimizi sattık. Tek isteğim yerel mahkemenin verdiği kararı İstinafın onaması

'EMSAL TEŞKİL EDECEK'

Saim Çitfçi'nin haklı olduğunu anlamak için hukukçu olmaya gerek olmadığını söyleyen Avukat Muhammed Erşat Yazıcı, söz konusunun bir insanın yaşama hakkı olduğunu belirterek şöyle konuştu

Saim Bey adeta ölüme terk edilmişti. Herhangi bir vatandaşımız dahi, burada hakkaniyete aykırı bir durumun olduğunu gayet tabii idrak edebilirdi. Hele ki Türkiye Cumhuriyeti gibi vatandaşının yaşam, güvenlik, barınma ve bunun gibi temel ihtiyaçlarını garanti altına alan sosyal bir hukuk devletinde Saim Beyin karşılaştığı durum, en hafif tabiriyle kabul edilemez bir durumdu. Müvekkilim, kendisine akciğer kanseri tanısı konmuş bir vatandaş olarak ilk etapta doktorunun önerdiği şekilde kemoterapi ve endüksiyon kapsamındaki ilaçlarla tedavi olmayı denemiş. Ne yazık ki bu tedavi işe yaramamış, hastalık metastaz yaparak ilerlemeye devam etmiş. Bu durumu gözlemleyen doktorları ise son çare olarak kendisine Tecentriq isimli endüksiyon dışı ilacı tavsiye etmişler. İlacın ortalama 21 günde bir yeniden alınması gerekiyor ve her birinin dava tarihindeki yaklaşık değeri 11.800 Türk lirasıydı. Emekli olan Saim beyin ise bu tedaviyi kendi imkanlarıyla karşılaması ise kesinlikle mümkün değildi. İlacın ilk dozlarını çektiği kredi ve akrabalarının desteğiyle temin etmiştir. Biz durumun her şeyden önce yaşam hakkıyla ilgili olduğunu, şayet yaşam hakkı teminat altına alınmaz ise diğer hakların hiçbir öneminin kalmayacağını ifade ederek endüksiyon kapsamındaki tedavinin işe yaramadığını ve endüksiyon dışı Tecentriq isimli ilacın tedavi için tek yol olduğunu, bilirkişilerin bu yöndeki tespitleriyle birlikte mahkemeye arz ettik. Nihayetinde mahkeme de bilirkişilerin tespitlerini dikkate alarak ilacın Saim beyin hayatı için elzem olduğuna, anayasamızda güvence altına alınan yaşam hakkı kapsamında ve sosyal devlet ilkesi gereğince ilaç bedellerinin tarafımıza ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararın benzer durumdaki vatandaşlarımız için emsal teşkil edeceğine inanıyoruz. Zira Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını teminat altına aldığını Anayasasıyla güvence altına alan sosyal bir hukuk devletidir. Yaşam hakkından daha temel bir ihtiyaç düşünülemeyeceği için Saim beyin yaşamı için zorunlu olan bu tedavinin masraflarının devletimizce karşılanması gerekir. Bizim devletimiz şüphesiz ki vatandaşını yaşatacak önlemleri almaya muktedirdir. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nden gelecek kararı bekliyoruz.

#Saim Çiftçi# erzurum# kanser
Mardin'de bir garip yapı, altı mezarlık üstü cami
Mardin'de bir garip yapı, altı mezarlık üstü cami
Küçük Müslüme'yi bulan kadın korkunç ayrıntıyı açıkladı... Üzerinde kıyafet yoktu!
Küçük Müslüme'yi bulan kadın korkunç ayrıntıyı açıkladı... Üzerinde kıyafet yoktu!
Türkiye'nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu
Türkiye'nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu
Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor
Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor
O il eksi 12'yi gördü, dereler dondu
O il eksi 12'yi gördü, dereler dondu
Ambulansı bıraktı, yaşlı kadının yardımına koştu
Ambulansı bıraktı, yaşlı kadının yardımına koştu

Bu Habere Tepkiniz

İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre
KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihine kadar süre verildi.
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?
Üniversite veya belediyelerde çalışan şiddet mağduru personel, işyerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir mi?
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)
Bu dosyada, "Değerlendirme Komisyonu" kurulurken, komisyonu oluşturacak diğer dört üyenin belirlenmesine ilişkin sıkıntı üzerinde durulacaktır
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?
5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurların, hizmet sürelerine ilişkin kritik detaylar
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Danıştay 2. Dairesinin yeni yayınlanan bir kararında, Devlet memurlarının muhakkik olarak tayin edilmesi işleminin atama mı yoksa görevlendirme mi olduğu hususunda ilk derece mahkemesince bile hataya düşüldüğü görülmüştür.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (22-26)
Haftanın fırsat ürünleri (22-26)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri