DEAŞ'ın silahlı faaliyet gösteren üyesi Denizli'de yakalandı
Denizli'de polis ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 17:04
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.