Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların tepesine tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin ana gündem maddesi olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasadaki hareketlerini takipte kararlıyız.

Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.

Bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi bir döviz varlığı vardır. KAyda değer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur.

Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ülkemizi mandacı iktisatçıların arzuladığı şekilde küçültecek politikaları reddediyoruz. Önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.