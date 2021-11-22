Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı
Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 19:20
Alınan bilgiye göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Siirt Eruh kara yolunun E Tipi Kapalı Cezaevi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan 2 asker, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.