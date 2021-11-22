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Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim

Bakan Süleyman Soylu, Özkoç'a, "Sosyal medya yalanlarının esiri olmuşsunuz. Zavallısın. Akşam sana cevabını vereceğim. Akşam görüşeceğiz. Kılıçdaroğlu senden zavallısını bulamamış. Sen ne kadar zavallı adamsın. Şov yapıyorsun." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 19:27
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Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi üzerine milletvekilleri söz aldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bir siyasetçinin, mafyadan 10 bin dolar aldığını söylediniz. 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklayacak mısınız?" diye sordu.

Soylu'nun uyuşturucu konusunda söylediklerini samimi bulmadığını söyleyen Özkoç, "Gerçek dışı beyanlarda bulunduğunuza inanıyoruz." dedi.

Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a değinen Özkoç, "Siz gerçekten Korkmaz'ı, 4 Aralık 2020 günü makamınıza çağırdınız mı? Neden bununla ilgili 'Hayır, çağırmadım.' demiyorsunuz? Çağırmadıysanız 'Çağırmadım.' deyin. Çağırdıysanız ve bir görüşme yaptıysanız ne görüştünüz, ne konuştunuz? Kamuoyu merak ediyor." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletlerin 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye'nin, dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ikinci ülke olduğunu aktaran Özkoç, "Dünya uyuşturucu baronları neden Türkiye'yi uyuşturucu trafiğinin yeni rotası olarak belirlemişlerdir? Onlar için güvenli alan Türkiye midir? Yakalattıkları eroinin ve kokainin çok daha fazla miktarını, yurt dışına ve Avrupa'ya bu güzergah doğrusunda kaçırdıkları için mi bu kadar çok kokain ve eroin Türkiye'ye giriyor? Bunu tek tek açıklayın Sayın Bakan." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Kolombiya Savunma Bakanı'nın, 10 Haziran 2020'de sosyal medyadan, "Türkiye'ye gitmek üzere 4,9 ton kokain şu anda tarafımızca yakalanmıştır." açıklamasını yaptığını hatırlatarak, "4,9 ton uyuşturucudan bahsediyoruz. Sana soruyorum, bu elimdeki rapor gerçek mi, değil mi? Bu elimdeki rapor Kolombiya adli makamlarından gelmiş midir, gelmemiş midir?" sorularını yöneltti.

- "Sosyal medya yalanlarının esiri olmuşsunuz"

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özkoç'a, "Sosyal medya yalanlarının esiri olmuşsunuz. Zavallısın. Akşam sana cevabını vereceğim. Akşam görüşeceğiz. Kılıçdaroğlu senden zavallısını bulamamış. Sen ne kadar zavallı adamsın. Şov yapıyorsun." karşılığını verdi.

Özkoç'un, "Daha önce 'CHP'ye bağlı kişiler şehit cenazesine alınmayacak.' dediniz. Ne haddiniz var?" demesi üzerine Soylu, "Eksik söylemişim, HDP ile beraber gelebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Bu sırada araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, ikili diyaloğa girilmemesi konusunda uyardı.

Konuşmasını sürdüren Özkoç, "Devletin güçlerini bize tehdit olarak kullanamazsınız, 'Görüşeceğiz.' diye. Ben milletvekiliyim, ben sana hesap sorarım." sözü üzerine, komisyonda karşılıklı atışmalar yaşandı.

- "Bir saat onu mu dinleyeceğiz?"

Ek konuşma süresini de tamamlayan Özkoç'a, bazı CHP milletvekillerinin konuşma süresini devretmesi üzerine, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, böyle bir usul olmadığını söyleyerek "Bir gruba saatlerce söz hakkı olamaz. Bir saat onu mu dinleyeceğiz?" dedi.

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Komisyon Başkanı Yılmaz, "İlk kez böyle bir şey oluyor. Bir tek grubun bu kadar uzun süre konuşması, diğer grupların onu beklemesi demokratik bir yaklaşım değil." diyerek tepkisini gösterdi.

Bütçe üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaların dengeli bir yapıda devam etmesi için karar alacağını belirten Yılmaz, "Komisyonumuz müsaade ederse 20+2 dakikadan daha fazlasına müsaade etmeyeceğim. Konuşmaların dengesini bozuyor." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine CHP'li Özkoç, "Konuşmam provoke ediliyor. İçişleri Bakanına verdiğim cevaplar engelleniyor." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise Özkoç'a, "Hakkın suistimali bu. Burada yalnızca sen yoksun." dedi.

- "Hukuk değil, mafya egemen olur"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "İçişleri Bakanı çıkıp metruk binalar konusunda 'Boş verin mahkeme kararını, yıkın gitsin.' diyor. Hukuku uygulamakla görevli bir bakan, hukukun egemen olduğu bir ülkede bunu söyleyemez. Söylerse ne olur? Hukuk değil, mafya egemen olur." diye konuştu.

Tiryaki, "Sanırsınız bakanlığınız, hükümetiniz uyuşturucuyla o kadar çok mücadele ediyor ki bir tek metruk binalar kaldı. Bu ülkenin Başbakanlığınca kullanılan uçakla, bu ülkeye 5,9 ton uyuşturucu taşınmak istendi. Bununla ilgili yeterli bir soruşturma yaptınız mı? Gözaltına alınan kimse yok. Bu ülkeyi resmen uyuşturucu trafiğinin merkezi haline getiren hükümet olarak anılacaksınız." ifadelerini kullandı.

- "Polisimiz ve jandarmamızla iftihar ediyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteğinin, terörle mücadele konusundaki ikiyüzlülüğünü gösterdiğini söyledi.

Terörle etkin mücadele sonucunda terör örgütü PKK'nın, yurt içindeki militan sayısının en düşük seviyeye indiğini, çok sayıda teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu, örgüte katılımın azaldığını belirten Aksu, PKK/YPG terör örgütünün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelede imkanlar ve kabiliyetlerin, sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkinlik sağlandığını söyledi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusunda bulunan Aksu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile demokrasisi güçlenen, etkin bir icra kabiliyeti kazanan Türkiye, terörle mücadelede daha sağlam adımlarla büyük başarılara imza atıyor. Güvenlik güçlerimizin çok yönlü kapasitesinin artması, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin, özellikle İHA/SİHA gibi yeni araçların kullanılması, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon kapasitesinin güçlenmesi, hukuki altyapının uygun hale getirilmesi ve siyasi kararlılık, Türkiye için terörle mücadelede yeni bir safha başlattı. Bundan gurur duyuyor, polisimiz ve jandarmamızla iftihar ediyoruz.

Terörle uluslararası ölçekte mücadelenin uluslararası hukukun sağladığı hak ve imkan çerçevesinde yürütülmesi ve ülkemizi tehdit eden terörün hiçbir ülkenin inisiyatifine bırakılmadan yok edilmesi Türkiye'nin teröre yönelik tavizsiz tavrının ve mücadele kararlılığının göstergesi. Ülkemize musallat edilmiş bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için verilen büyük mücadele sonucu kanlı terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu günbegün eriyor, insan ve mali kaynakları kurtuluyor. Türk devletinin nefesi, saldırı ve suikast emri veren canilerin ensesinde ve bunlar tek tek imha ediliyor."

- "İçişleri Bakanlığında partizanlık ve dar kadrolaşma var"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik de kamu denetimi yasasına ihtiyaç olduğunu belirterek "Polis ve Jandarmanın güç ve caydırıcılığı artırılmalı, terörle mücadeleye yeni bir perspektif getirilmeli, mülki kolluk usul kanunu çıkarılmalı." dedi.

Yolsuzluk ve kayıt dışılıkla mücadelenin zorunlu olduğunu ifade eden Çelik, polisin, mülki makamlarla bağının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanlık üzerinde partizanlığın kol gezdiğini savunan Çelik, "İçişleri Bakanlığında partizanlık ve dar kadrolaşma var. Göstermelik sınavlarla artık ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli hale getirildi. Bu kadrolaşma arzusu milletin yalnızca bugününü değil, geleceğini de ateşe atıyor. Türk yönetim yapısı hızla derinliğini kaybediyor." değerlendirmesini yaptı.

Trafik düzeninin iyi saptanmasını isteyen Çelik, "Sinyalizasyon, yol ve trafik çizgileri, bekleme süreleri rasyonel olmalı. Bu konuda Sayın Bakanın bir açıklaması olmuştu yani hız limitlerinin düzenlenmesi yönünde. Özensiz EDS uygulamaları insanları bezdiriyor. Trafik para cezaları zulüm haline dönüştü. Bir de el konulan ehliyet meselesi var. Bunlara çözüm istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

#Süleyman Soylu#
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