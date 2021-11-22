Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Kasım 2021 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin ana gündem maddesi olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."