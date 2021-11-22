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Türkçe öğretmenliği mesleğinin geleceği konuşuldu

'Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin geleceği' Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen panelde konuşuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 19:41
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Türkçe öğretmenliği mesleğinin geleceği konuşuldu

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 'Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin Geleceği' adlı panel düzenlendi. BEÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efecan Karagöl'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde, ilk olarak Türkçe eğitimi ana bilim dallarının kuruluşu anlatıldı. Türkçe öğretmenliğinin, akademik kariyerde; ana dili olarak Türkçe eğitimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türk soylulara, göçmenlere ve çocuklara Türkçe öğretimi gibi dallarda istihdam alanları olduğu katılımcılara aktarıldı.

'Ana dili olarak Türkçe Öğretmenliği mesleğinin geleceği' hakkında bilgiler aktaran öğretim üyesi Karagöl konuşmasına Ömer Seyfettin'in, "Bir milletin tabii hudutları dağlar ve ırmaklar değildir. İstinat ettiği milletin lisani ve dini sınırlarıdır." Sözleri ile başladı. Karagöl şöyle devam etti:

"Bu sözde vurgulanan lisan, Türkçe'dir. Bu salonda bulunan öğrencilerimiz, Türkçe öğretmeni adaylarımız milletimizin ve devletimizin sınırlarını koruma adına, aynı zamanda Türk kültürünün yaşatılması, Türkçe'nin korunması ve yaşatılması adına hayati öneme sahiptir. Bu nedenle Türkçe öğretmenliği mesleğinin gelecekteki rolü, mesleğin yetkinlikleri tartışılmalıdır, gündemde tutulmalıdır. Şuanda popüler olan, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı yüksek lisans programı olarak 23 üniversitede ve doktora olarak 2 üniversitede mevcuttur. Yurt dışındaki çocuklara Türkçe öğretimi bugün yüksek lisans programı olarak 5 üniversitede mevcuttur. Ana bilim dalımız teşkilatlanmıştır, kök salmıştır, öğrenciler yetiştirmektedir. Bizim açımızdan mutluluk vericidir. Öğretmen adaylarımızın işine yarayacak olan örnekler var; şuanda dünya dijital araçlarla öğretimi tartışıyor ve uyguluyor. Öğrencileriniz doğar doğmaz eline cep telefonunu alan, karşısına video izleme platformunda reklamı atlayabilen 2-3 yaşındaki çocuklar sizin öğrencileriniz olacaktır. Onların dünyasına, elindeki araçları kullanarak ancak girebilirsiniz. Öğrencilerinize öğretme sorumluluğunuz bulunuyor. Ölçme değerlendirme her zaman vardır ve günümüzde bunu dijital araçlarla uyguluyorlar."

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı daire müdürleri, Türkçe öğretmen adayları ve öğrencilerin katıldığı panelde konuşmacı olan öğretim üyeleri Dr. Cihat Burak Korkmaz, Dr. Serdar Savaş ve Dr. Kürşat İlgün tecrübe ve bilgilerini katılımcılara aktardı.

#Türkçe öğretmenliği
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