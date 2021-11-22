Bitlis'te üniversite öğrencileri ara tatilde köy okulunu onardı

MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!
Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
LPG'ye yine zam yapıldı
LPG'ye yine zam yapıldı
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
'3600' düzenlemesinde 250 bin gence iş imkanı sunacak
'3600' düzenlemesinde 250 bin gence iş imkanı sunacak
FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı
FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı
Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?
Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?
Maçta çıkan kavgada belediye başkan yardımcısı yaralandı
Maçta çıkan kavgada belediye başkan yardımcısı yaralandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bitlis'te üniversite öğrencileri ara tatilde köy okulunu onardı

Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Bitlis Erkek Yurdunda kalan öğrenciler, ara tatilde gönüllü olarak bir köy okulunu yeniledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 20:16
Yazdır
Bitlis'te üniversite öğrencileri ara tatilde köy okulunu onardı

Üniversite öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Kredi ve Yurtlar Akademisi Gönüllülük Faaliyetleri" kapsamında Bitlis'teki bir köy okulu yeni çehresine kavuştu.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Düz köyüne giden üniversite öğrencileri, teknisyen ve yurt idarecileri, köy okulunun kırılan kapı ve pencerelerini onardı, camlarını değiştirdi.

Sınıfları boyayan, soba borusu ve kovalarını da yenileyen, tahrip olan yerleri onaran öğrenciler, 3 günlük çalışmayla okulu yeni döneme hazır hale getirdi.

Yurt yöneticileri de atıl durumdaki hurdalarla yaptıkları minyatür kaleleri, okulun bahçesine yerleştirdi.

Öğrenciler, çalışmaların tamamlanmasının ardından kardeşlerinin daha hijyen ortamda eğitim görmesi amacıyla sınıfları yıkayarak dezenfekte etti.

Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri de geri dönüşüm çalışmaları kapsamında sınavların ardından topladıkları kalem, kalem tıraş ve silgileri, öğrencilerin masasına bıraktı.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Yurt eğitim sorumlusu ve faaliyet koordinatörü Cihat Duygu, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları ve gönüllülük faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileriyle Düz köyündeki okulda çalışma yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının üniversite gençleriyle köylerde okuyan çocukların eğitimine destek sunmak olduğunu ifade eden Duygu, şöyle konuştu:

"Okulda tadilat yaptık ve sınıfları boyadık. Gençlerimizin duyarlılığını takdir ediyoruz. Etkinliğe gençlerimizin çok fazla ilgisi oldu. Onların gönüllü olarak bu faaliyetlere katılması bizi mutlu ediyor. Önceden okula gelerek eksikliklerini tespit ettik. Camlarının kırık olduğunu gördük ve bunları değiştirdik. Okulun kapı kollarını ve pencere kollarını değiştirdik. Yeni soba boruları aldık. Yurdumuzda atıl malzemelerden minyatür kaleler yaparak okulun bahçesine bıraktık. Sınavlardan toplanan kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize hediye olarak getirdik. Bu da geri dönmüşümün en güzel örneği. Çok güzel bir etkinlik oldu."

Duygu, ara tatilde öğrencilerle okulu yeni döneme hazırladıklarını belirterek, "Gençlerimiz, çocukların gönlüne dokunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan sonra da ara ara okullarımızın bakım ve onarımını yapacağız. Küçük çocukların gönüllerine dokunup yüzlerinde tebessüm olmaya çalışacağız. Yurt idaresi olarak bu tarz etkinliklerin çoğalmasını ve gençlerimizin gönüllülük kapsamında bu etkinliklere katılmasını istiyoruz. Gençlerimizin yapıcı yaklaşımları bizi mutlu ediyor." dedi.

"Kendimi çok mutlu hissettim"

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi Ahmet Kavut ise bu tür etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Okul çevresine çam ağacı diktiklerini, okuldaki eksikleri giderdiklerini anlatan Kavut, "Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için uğraşıyoruz. Yurt yönetimi çok güzel bir organizasyon düzenledi. Arkadaşlarımızla düşünmeden katıldık. Böyle sosyal projelerin içinde bulunmak hem bizim hem de ülkemiz için güzel bir şey. Çocukların mutlu olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusufcan Kırın ise köydeki çocuklar için güzel bir ortam hazırladıklarını ifade ederek, "Bunları yapmak çok güzel bir duygu. Kendimi çok mutlu hissetim. Bu çalışmayı yapmak gönül işi. İyi ki buradayız. Emek harcayan ve destek veren herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

KAPAT [X]

Sınıf öğretmeni Behzat Alabalık da okula yaptıkları çalışmadan dolayı yurt yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.

#
BioNTech'in Kovid-19 aşısı 12-15 yaş grubunda tam etkili
BioNTech'in Kovid-19 aşısı 12-15 yaş grubunda tam etkili
Doğu'da soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu
Doğu'da soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu
'Evim mağdurları'ndan TMSF önünde eylem
'Evim mağdurları'ndan TMSF önünde eylem
'Portakal bile alamıyorum' demişti: Çok sayıda dairesi varmış
'Portakal bile alamıyorum' demişti: Çok sayıda dairesi varmış
İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek
İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda

Bu Habere Tepkiniz

İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre
KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihine kadar süre verildi.
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?
Üniversite veya belediyelerde çalışan şiddet mağduru personel, işyerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir mi?
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)
Bu dosyada, "Değerlendirme Komisyonu" kurulurken, komisyonu oluşturacak diğer dört üyenin belirlenmesine ilişkin sıkıntı üzerinde durulacaktır
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?
5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurların, hizmet sürelerine ilişkin kritik detaylar
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Danıştay 2. Dairesinin yeni yayınlanan bir kararında, Devlet memurlarının muhakkik olarak tayin edilmesi işleminin atama mı yoksa görevlendirme mi olduğu hususunda ilk derece mahkemesince bile hataya düşüldüğü görülmüştür.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (22-26)
Haftanın fırsat ürünleri (22-26)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri