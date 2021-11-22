İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek

İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin resmi internet sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

23.11.2021 06:00-24.11.2021 12:00"