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Yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona yaklaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 22:15
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Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001 yılında bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

2006 yılında tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı. 2017 yılının nisan ayında ise havalimanı tarifeli uçuşlara kapatıldı.

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltılmıştı.

Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında başlanan yeni havalimanı inşaatı ise büyük ölçüde tamamlandı. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu 7 uçak park kapasiteli olacak.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonu imalatları tamamlandı.

Çalışmalar çerçevesinde üst yapı ikmal projesi kapsamında ise iç ve dış hatlar, yolcu salonları ve VİP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında da imalat çalışmaları sürüyor. Yeni havalimanında kule inşaatı da tamamlanmak üzere.

"Tarım ürünlerinin ihracatı konusunda havalimanımız önemli yer teşkil ediyor"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine, havalimanı inşaatının önemli ölçüde tamamlandığını söyledi.

Yeni havalimanı projesinin Tokatlıların beklediği projelerin başında geldiğini dile getiren Eroğlu, "İnşallah kısa süre içerisinde havalimanımız açılmış olur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımıza, milletvekillerimize ve herkese teşekkürü borç biliyorum. Havalimanımız, İstanbul'da yoğun olan hemşehrilerimizin daha sık ve daha hızlı gelmelerini sağlayacak, diğer taraftan şehrimize yatırım yapmak isteyen insanların daha seri gelmelerinde önemli bir nokta olacak." ifadelerini kullandı.

Havalimanın Tokat ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat, önemli ovaları ve mümbit arazileri olan, birçok stratejik ürünü yetiştiren ve satabilecek kapasiteye sahip bir şehir. Birçok üründe Türkiye'de ikinci, üçüncü, bazılarında beşinci sırada üretime sahip olan bir iliz. Bu ürünlerimizi havalimanımızla ihracat yapabilen, uçakla başka ülkeye veya ile gönderen yer edinmeyi çok arzu ediyoruz. Tarım ürünlerinin ihracatı konusunda havalimanımız önemli yer teşkil ediyor. Üretilen ürünlerin inanıyorum ki havalimanımız vasıtasıyla Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılarla Tokat ekonomisi çok farklı, tarımsal anlamda çok önemli noktaya gelecek. Tokat'ın özellikle el sanatları ve tarımsal ürünleri ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır."

#Tokat Havalimanı
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