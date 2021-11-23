MEB, 24 Kasım Öğretmen Günü programını açıkladı

MEB, 22 Kasım2021 tarihinde 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek 24 Kasım Öğretmenler Gününde yapılacak tören ve etkinlik programını açıkladı

Resmi yazıda, vefat eden öğretmenlerin kabirleri başında anılması, şehit öğretmen ailelerinin ziyaret edilmesi, emekli öğretmenlerin okullardaki programlara öncelikli olarak davet edilmesi istendi

İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programı