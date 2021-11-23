MEB, 24 Kasım Öğretmen Günü programını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Gününe yönelik tören ve etkinlik programını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 00:04
MEB, 22 Kasım2021 tarihinde 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek 24 Kasım Öğretmenler Gününde yapılacak tören ve etkinlik programını açıkladı
Resmi yazıda, vefat eden öğretmenlerin kabirleri başında anılması, şehit öğretmen ailelerinin ziyaret edilmesi, emekli öğretmenlerin okullardaki programlara öncelikli olarak davet edilmesi istendi