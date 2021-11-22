Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide PKK/YPG detayı

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

Çizgi dizinin bazı sahnelerinde görünen bayrağın terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde bayraklarıyla aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi çizgi diziyi propaganda yapmakla eleştirirken, bazıları da sadece tesadüf olduğu yönünde görüş bildirdi.