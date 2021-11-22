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Tunceli'de izinsiz yapılan maden araması durduruldu

Tunceli'de Ovacık ilçesinde özel bir maden şirketi tarafından izinsiz olarak başlatılan ancak orman işletme ekiplerince tespit edilen sondaj çalışması, durdurularak soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Kasım 2021 22:42
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Tunceli'de izinsiz yapılan maden araması durduruldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü civarında özel bir maden şirketi tarafından bakır madeni için kaçak sondaj çalışması başlatıldı.

ŞİKAYET SONRASI ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Maden şirketinin iş ve sondaj makinelerini gören köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler izinsiz yapılan çalışma ile ilgili tutanak tutarak Ovacık Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Savcılık, izinsiz çalışma yapıldığı gerekçesiyle maden çalışmasını durdurarak, konuyla ilgili adli soruşturma başlattı.

Aralarında birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütlerinin temsilcisi ve vatandaşların bulunduğu kalabalık, maden sahasının bulunduğu alana gitmek istedi. Jandarma tarafından Sarıtosun Köprüsü'nde durdurulan vatandaşların bölgeye geçişine 'Özel Güvenlik Bölgesi' gerekçesiyle izin verilmedi. Yapılan görüşmeler sonucunda her kurumdan bir kişinin olduğu heyete izin verildi. Bölgede inceleme yapan heyet, sondaj için çukurlar açıldığını, iş makinelerinin faaliyetlerini durdurduğunu ve bölgeden uzaklaştırıldığını tespit etti.

"SONDAJ ÇALIŞMALARI FİİLEN VE HUKUKEN DURDURULDU"

Bölgede heyet adına açıklama yapan avukat Barış Yıldırım,

"Burada bir madenci tarafından sondaj çalışmalarının yapıldığını duyar duymaz gerekli idareleri aradık. Başta 6 bin 831 sayılı Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Milli Parklar Kanunu gereğince gerekli idari işlemlerin yapılmasını talep ettik. Bunun üzerine ilgili idare buraya gelerek çalışmayı durdurdu ve tutanak tuttu. Bize ifade ettiklerine göre tutanak Ovacık Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirildi. Sondaj çalışmaları gördüğünüz gibi fiilen ve hukuken durdurulmuş durumda. Sondaj için getirilen iki iş makinası köyün alt kısmında bulunmakta. Bugün yetkililere makinelerin buradan derhal kaldırılmasını ve ceza kanunu çerçevesinde müsadere edilmesini talep ettik"

dedi.

"BÖLGENİN KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASINI HER KOŞULDA SAVUNDUK, SAVUNACAĞIZ"

Bölgenin kültürel ve doğal mirasını her koşulda koruyacaklarını belirten Yıldırım, Türkiye'de 46 tane milli park bulunduğunu ve Munzur Vadisi Milli Parkı'nın da önemli parklar arasında yer aldığını söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu bölgenin tüm akarsuları birleşerek Reşo Deresi'ne, oradan da Munzur'a karışıyor. Burada yapılacak herhangi bir madencilik faaliyeti Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ekosisteminin yok olmasına sebebiyet verir. Sadece bununla yetinilmez Munzur Vadisi Milli Parkı'nın temel kaynak değeri Munzur ırmağında yaşayan endemik tür olan Munzur Alası var. Bölgede Bern Sözleşmesi'ne göre korunan yüksek miktarda fauna ve flora var. Ülkemizde neslinin tükenmekte olduğu sanılan Anadolu Parsı'nın bu bölgede yaşadığına dair işaretler var. Bizler bugün Anayasa ve Çevre Kanunu'nun yurttaşlık hakkı ile hukuku çerçevesinde çevremizi koruma hükümlüğümüzü yerine getirmek için kurumlarımız olarak buraya geldik. Şunu net olarak söylemek istiyoruz. Kültürel ve doğal mirasımızı her koşulda savunduk, savunacağız. Bu şekilde yok edilmesine asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz"

diye konuştu.

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