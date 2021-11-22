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WhatsApp artık telefonsuz kullanılabilecek

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın beklenen yeni özelliği kullanıcılara açıldı. Buna göre; WhatsApp Web üzerinden mesajlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, 'çoklu cihaz' özelliği sayesinde telefonları yanlarında olmasa da WhatsApp'ı kullanabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Kasım 2021 23:23
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WhatsApp artık telefonsuz kullanılabilecek

Dünyanın en çok kullanılan telefon uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni bir özellik daha ekledi. Uygulama, çoklu cihaz özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Daha önceleri ise öncelikle çoklu cihaz desteği sadece sınırlı sayıda kullanıcıya açıktı. Bundan böyle uygulama, kullanıcılarının aynı zamanda dört cihazda hesaplarını kullanma ihtimali olacak.

Kullanıcılar artık çoklu cihaz özelliği ile telefon olmadan bilgisayarda uygulamayı kullanabiliyor. Fakat daha önceleri uygulamayı bilgisayarda kullanmak için telefonun internetiyle bilgisayarınızın eşzamanlı olması gerekiyordu. Yeni özellik sayesinde artık telefonunuza bağlı kalmadan uygulamayı kullanabileceksiniz.

Uygulamanın yeni özelliği aktif etmesiyle Whatsapp Web de güncellendi. Uygulama artık çoklu cihaz kullanımı için hazır hale geldi. İşte WhatsApp Çoklu Cihaz kullanmak için yapmanız gerekenler;

Android İçin

*WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler'e dokunun.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu cihaz beta programı'na dokunun.

*BETA PROGRAMINA KATIL'a dokunun.

iPhone İçin

*WhatsApp'ta Ayarlar'a gidin.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu Cihaz Beta Programı'na dokunun.

*Beta Programına Katıl'a dokunun.

Çoklu Cihaz Beta Programından Ayrılma

KAPAT [X]

Android İçin

*WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler'e dokunun.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu cihaz beta programı'na dokunun.

*BETA PROGRAMINDAN AYRIL'a dokunun.

iPhone İçin

*WhatsApp'ta Ayarlar'a gidin.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu Cihaz Beta Programı'na dokunun.

*Beta programından ayrıl'a dokunun.

WhatsApp çoklu cihaz beta programına katıldığınız anda bilgisayarda bulunan WhatsApp Web oturumunuz bu nedenle kapanır. 'Bağlı cihazlar' bölümüne girerek parmak izi veya Face ID ile doğrulama yaptıktan sonra QR kodu okutmalısınız. Ardından WhatsApp Web mesajlarınızı bilgisayara aktaracak.

Bu işlemlerin ardından artık telefona ihtiyacınız kalmıyor. Mobil telefonunuzun kapalı olması ya da internetinin olmaması durumunda dahi WhatsApp'ı kullanabilirsiniz.

#WhatsApp#
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