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Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İdarecilik öğretmeninin ikinci görevi. 30 yıl burada çalışsa şu kuruma geçtiğin zaman sıfır adam muamelesi çekiyor. 5 bin öğrenci mevcutlu bir okulu yönetse ve buradan başka bir kuruma geçse bir kıymeti yok. Diğer tarafta 11 adamın müdür ol, diğer tarafa geçtiğin zaman ömür boyu değeri var. Onun için yönetici kademesinin çerçevesi çizilmeli. Adaylık kaldırma sınavlarına ne gerek var. Üniversiteye girerken sınav, üniversitede sınav çıktık KPSS'de eğitim bilimlerine gir oradan AKS'ye gir. Mülakata ne gerek var. 3 kat adamı çağır. Birini al ikisin küstür. Siyaseten de sosyal maliyet, gerek yok. Öğretmen alımında mülakata da gerek yok zaten devlet güvenlik soruşturmasını yapıyor."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 23:52
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Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen Büyük Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu konuda müjde beklediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi bir araya geldik. 24 Kasım'ın muştusu öğretmenlik meslek kanunu olsun. 11. Kalkınma Planı'nda, 2023 Eğitim Vizyonu'nda var ama askıda duruyor. Ne rafta ne de lafta kalsın. Meclise indirilsin ve bir an önce hayata geçirilsin. Çok şey istemiyoruz, diyoruz ki istihdamda güçlük çekilen yere personeli göndermek için cebri yöntem yerine cezbi yöntem uygulayın. 4+2 değil, 2+2 de yapsan sıkıntı olur. Ben Şırnak'ta 5 yıl çalıştım. Önceden Özal zamanında orada yarım maaş ek ödeme yapılıyordu. Onu da tasarruf olarak bekletiyorlardı. Bekleyeni giderken toptan alıp gidiyordun. Giden adam orada 10 yıl kalmak istiyordu, gelmişken birikim yapayım diye. Onun için ilave ek tazminat ödemesi olmalı ve bu da öğretmenlik meslek kanunu içinde yer almalı. Buradan oraya kıdemli öğretmen gitmeli, orası stajyer, acemi ocağına dönmemeli."

Öğretmenlik kariyer basamaklarının yeniden meslek kanunu içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"İdarecilik öğretmeninin ikinci görevi. 30 yıl burada çalışsa şu kuruma geçtiğin zaman sıfır adam muamelesi çekiyor. 5 bin öğrenci mevcutlu bir okulu yönetse ve buradan başka bir kuruma geçse bir kıymeti yok. Diğer tarafta 11 adamın müdür ol, diğer tarafa geçtiğin zaman ömür boyu değeri var. Onun için yönetici kademesinin çerçevesi çizilmeli. Adaylık kaldırma sınavlarına ne gerek var. Üniversiteye girerken sınav, üniversitede sınav çıktık KPSS'de eğitim bilimlerine gir oradan AKS'ye gir. Mülakata ne gerek var. 3 kat adamı çağır. Birini al ikisin küstür. Siyaseten de sosyal maliyet, gerek yok. Öğretmen alımında mülakata da gerek yok zaten devlet güvenlik soruşturmasını yapıyor."

Yalçın, öğretmenlik meslek kanununun sadece Milli Eğitimde değil özel öğretim kurumlarındaki öğretmenleri de kapsaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, Yalçın'a çini tabak takdim etti.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, daire müdürleri, sendikanın çevre illerdeki şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

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