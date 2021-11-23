Karabük Üniversitesine bağlı bir fakültenin adı değişti
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 02:10
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
22 Kasım 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI