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Bakan Soylu: İntikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi. Bakan Soylu, Bakanlığın bütçe görüşmelerinin başlangıcından itibaren yaşananlara ve CHP milletvekillerinin tartışmalarına değinerek, 'Bir hınç, rövanş, bir intikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık.' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Kasım 2021 04:50
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Bakan Soylu: İntikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık

Yaklaşık 15 saat süren görüşmelerde Bakan Soylu, Bakanlığın bütçe görüşmelerinin başlangıcından itibaren yaşananlara ve CHP milletvekillerinin tartışmalarına değinerek, "Bir hınç, rövanş, bir intikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık. İlk tartışmada, burada muhakkak kendisi de cevap verecektir, meselenin nasıl başladığını kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla öğrendiğimiz Engin Özkoç'un tavrı, CHP ve HDP'nin bugün nasıl bir tavırla buraya geldiğinin temel bir yansımasıdır. Konuşmamda burada bir tartışma oldu ve 'başkan yukarı çıkalım' dediniz. Sayın Özkoç, bugün CHP'li bazı vekillerin yaptığı gibi 'İçişleri Bakanı sorularıma cevap veremediği için kaçtı' gibi bir büyük yalanı ve buranın ahlakına da yakışmayacak bir yalanı paylaştı. Sabahtan itibaren Türkiye'nin terör, göç, asayiş meselesi var. Bütün bunlarla ilgili Türkiye'nin birçok meselesi var. Hepimizin bildiği bizim mücadele alanımız olan FETÖ, PKK ve suç örgütlerinin Türkiye'nin istikrarını bozmaya, onlarla mücadelesinin direncini kırmaya yönelik, özellikle 15 Temmuz sonrası oluşturdukları iftira hattına maalesef TBMM'nin bu salonunu istismar edilerek alet edilmesi bu ülkenin bir evladı olarak beni üzmüştür" diye konuştu.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLEREK BU İNSANLARI BURAYA GÖNDERMİŞTİR'

Bakan Soylu, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin Engin Özkoç'un değerlendirmesini eleştirerek, elindeki hatirayla tezkerede adı geçen bölgeleri gösterdi, ardından şöyle konuştu:

"Söyleyecek cümle bulamıyorum. Artık yalan da değil bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi öldürseler tatmin olmayacaklar. Sizin bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Menderes'e aynı şeyi yaptılar. Davul çaldırdılar idamında. Demirel'e aynı şeyi yaptılar. Rahmetli Demirel'in eşinin iç çamaşırını Türkiye'nin siyaset malzemesi haline getirdiler. Rahmetli Özal'a ayı şeyi yaptılar. Yapanların ayıbıdır. Bunların yaptığı siyasi linçleri anlatıyorum ben."

Bakan Soylu'nun bu sözlerinden sonra CHP'li vekiller tepki gösterirken, Özkoç, özür dilemesini istedi.

Bunun üzerine Soylu, Özkoç'a "Sen git CHP'nin darbeci politikalarına bak. Bu milletin, bu ülkenin gelişmesini, büyümesini hazmedemeyen ve PKK'ya savunuculuk yapan bir noktaya getirdiniz. Kemal Kılıçdaroğlu bilerek bu insanları buraya göndermiştir. Burayı karıştırmak için göndermiştir. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir kasetle bir partiyi yönetmeye çalışanların bu itirazları ve saptırmaları olacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.

'İSPAT EDEMEYEN HAYSİYETSİZDİR'

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın "Ayhan Bora Kaplan ile ilişkilerini açıkla. Mafya mensuplarıyla neden telefonda konuştuğunu açıkla. Sen bunun hesabını vereceksin" ifadelerinin üzerine Bakan Soylu, "Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir, haysiyetsizdir, onuruzdur. Sensen; sen şerefsizsin, haysiyetsiz, onursuzsun" cevabını verdi.

SOYLU'DAN 'SİZİN AKLINIZ YETMEZ' YANITI

Soylu, CHP'li Özkoç'un Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle görüşüp görüşmediği ile ilgili sorusuna karşılık ise şöyle konuştu:

"Sizin aklınız yetmez. Kendi kurumunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapanlara soracaksınız, onunla beraber HDP'ye maddi yardımda bulunan anlayışa soracaksınız. Devletin bütün kurumları ile beraber, aklınızın yetmediği şudur; öyle bir karar aldık ve öyle bir meseleye daldık ki, organize suç örgütlerine karşı durduğumuz bu sistemdir."

#Bakan Soylu#
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