Türkiye'nin dış ticaret açığı bitiyor

Mesleğe göre asgari ücret geliyor
Mesleğe göre asgari ücret geliyor
Erdoğan: İlk defa kendi gerçeklerimize uygun ekonomi politikası izliyoruz
Erdoğan: İlk defa kendi gerçeklerimize uygun ekonomi politikası izliyoruz
Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok
Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
LPG'ye yine zam yapıldı
LPG'ye yine zam yapıldı
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Testi pozitif olan her hastaya verilen ilacın hiçbir yararı yokmuş!
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
Memur, sözleşmeli ve işçi alımında acil çözüm bekleyen sorunlar
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara birinci
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin dış ticaret açığı bitiyor

Türkiye'nin güçlü üretim ve ihracatı dış ticaret açığını eritiyor. Ekim itibariyle yıllık dış ticaret açığı 18,4 milyar dolara kadar geriledi. Düşük kur-yüksek faizin tercih edildiği 2008-2015 döneminde iş dünyası üretim yapmak yerine ithalata yönelince Türkiye'nin dış ticaret açığı 106 milyar dolara kadar çıkmıştı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 23 Kasım 2021 06:50
Yazdır
Türkiye'nin dış ticaret açığı bitiyor

Reel kur dengesinin gözetilmediği 2008-2015 yıllarında Türkiye'nin dış ticaret açığı 106 milyar dolara kadar çıktı. Dolar/TL dengesinin 1,2 liraya kadar dönemde baş gösteren ithalat furyası, Türkiye'nin yatırım ve üretimini baltaladı. TL'nin aşırı değerlendiği bu dönemde, iş dünyasında üretim yapmak yerine ithalata yönelme furyası oldu. Sanayicilerin üretim yapmak yerine ithalata yöneldiği hatta bazı grupların üretimlerini yurt dışına kaydırmaya başladığı 2008-2015 döneminde, yurt içinde üretim yapmak ayrıcalıklı bir hale geldi.

2011 YILINDA 106 MİLYAR DOLARDAN DÖNDÜK

TL'nin rekabetçi özelliğinin zayıfladığı yıllarda Türkiye büyük dış ticaret açıkları verdi. 2009 yılında 38,7 milyar dolar olan Türkiye'nin dış ticaret açığı, 2010 yalında 71,6 milyar dolara, 2011 yılında ise 105,9 milyar dolara dayandı. Devam eden yıllarda da devam eden açık, 2012'de 84 milyar dolar, 2013'te 99,8 milyar dolar, 2014'te 84,5 milyar dolar, 2015'te ise 63,4 milyar dolarak kayıtlara geçti.

2015'TEN SONRA GERİLEDİ

Yerli üretimin iyice zayıfladığı bir ekonomik yapıyı ortaya çıkaran bu durum, Türkiye'yi düşük kur-yüksek faiz sarmalına çekti. Türkiye'yi orta gelir tuzağına düşüren bu politika, 2015'ten sonraki hükümetler döneminde terk edildi. Yeni dönemde düşüşünü sürdüren dış ticaret açığı 2019'da 32,1 milyar dolara kadar geriledi.

BUGÜN ARTIK CARİ FAZLAYI KONUŞUYORUZ

Aradan geçen altı yıla rağmen düşük kur-yüksek faiz kaynaklı sıkıntıları ancak aşabilen Türkiye, dış ticaret fazlasını konuşmaya başladı. Dönemsel olarak cari fazla veren dış ticaret açığı, reel kur politikasının etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Cari işlemler hesabı Eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI % 85

Ekim ayında da iyileşme sürdü. Geçen ay 20 milyar 807 milyon dolar ihracat, 22 milyar 270 milyon dolar ithalat yaptık. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 93,4'a çıktı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 93,3 oldu. Enerji hariç olarak bakıldığında, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 118,8 seviyesine yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise bu oranın % 98,0 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise bu oran %85,2 oldu.

#türkiye# dış ticaret
Mesleğe göre asgari ücret geliyor
Mesleğe göre asgari ücret geliyor
Yeni nesil kolay iş istiyor
Yeni nesil kolay iş istiyor
Karadeniz gazında ilk kaynak baharda
Karadeniz gazında ilk kaynak baharda
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
Societe Generale: TCMB acil faiz artırımına gidebilir
Societe Generale: TCMB acil faiz artırımına gidebilir
Fenerbahçe borsada da güldürdü
Fenerbahçe borsada da güldürdü

Bu Habere Tepkiniz

3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

'3600 ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması gerekiyor' iddiası doğru mu?
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Doğrusa Carrefoursa

Doğrusa Carrefoursa

https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı

Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihine kadar süre verildi.
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?

Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?

Üniversite veya belediyelerde çalışan şiddet mağduru personel, işyerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir mi?
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)

Bu dosyada, "Değerlendirme Komisyonu" kurulurken, komisyonu oluşturacak diğer dört üyenin belirlenmesine ilişkin sıkıntı üzerinde durulacaktır
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'

'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş

YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş

YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı

ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2021-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (22-26)

Haftanın fırsat ürünleri (22-26)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri