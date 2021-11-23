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Negatif faiz bütün dünyada

Dünya ülkeleri "para basmak, faizleri düşürmek, kredi kanallarını açık tutmak" suretiyle mücadelesini sürdürüyor. Bunun kaçınılmaz yan etkisi enflasyon oluyor. Türkiye'de de ekonomi yönetimi ve TCMB, dünya ile benzer şekilde hareket ediyor. Bu politikanın neticesinde ihracat artıyor, cari açık kapanıyor. Üretimle yeni yatırımlar ve istihdam artacak, turist akını hızlanacak, buradan da yabancı girişi sağlanacak. Döviz bollaşacak, dolar zayıflayacak ve en sonunda enflasyon gerileyecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 23 Kasım 2021 07:30
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Negatif faiz bütün dünyada

Dünya, tarihinin en büyük krizlerinden biriyle boğuşuyor. Önce pandemi, ardından kuraklık ve kıtlık riski; ciddi anlamda talep artışını beraberinde getiriyor. Bu dar boğazdan çıkmak isteyen bütün dünya ülkeleri "para basmak, faizleri düşürmek, kredi kanallarını açık tutmak" suretiyle mücadelesini sürdürüyor. Bunun kaçınılmaz yan etkisi de enflasyon oluyor. Türkiye'de de ekonomi yönetimi ve TCMB, dünya ile benzer şekilde hareket ediyor. Faizleri yüzde 19'dan yüzde 15'e düşürmek suretiyle krediye ulaşma imkanlarının artması hedefleniyor. Bu durumda döviz kurlarının da bir miktar artması bir diğer yan etki olarak ortaya çıkayor.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından borsada yükseliş sürüyor

Ancak;

> TL değer kaybettikçe ihracat artıyor ve daha da yükselecek.

> İthalat azalıyor, daha çok gerileyecek.

> Böylece cari açık da hızla kapanacak.

> Artan talep ve canlı ihracat, yeni yatırımları körükleyecek.

İSTİHDAM YÜKSELECEK

> İstihdam da yatırımlarla yükselecek.

> Türkiye'ye turist akını da hızlanacak, bu kanaldan da ciddi döviz girişi sağlanacak.

> Cari fazla verdikçe döviz bollaşacak ve sonunda dolar da zayıflayacak.

> Kurlar düştükçe, en sonunda enflasyon da gerileyecek.

> Düşük faiz ve artan ihracat ile ekonomik büyüme de yükesek seyredecek.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

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Bu reçeteyi uygalayan hem gelişmiş hem de Türkiye ile aynı kategoride bulunan gelişmekte olan ülkelerin tamamında, faiz oranları enflasyonun gerisinde bulunuyor. Yani bütün dünya ülkelerinde "negatif faiz" ortamı bulunuyor. Örnek olarak bakmak gerekirse; Almanya'da faizler yüzde sıfır iken, enflasyon yüzde 4,5'te bulunuyor. ABD'de yüzde 0,25'lik faize karşılık, yüzde 6,2'lik enflasyon bulunuyor. Türkiye'ye dinamikleri bakımından en çok benzeyen Brezilya'da da enflasyon yüzde 10,67, faiz ise 7,75...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomini son gelişmelerinin ana gündem maddesi olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki artış ve faizle ilgili olarak, "Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin, kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık başardık. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, fahiş fiyat artışı yapanların takipçisi olacaklarını belirterek, "Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi.

İŞTE DÜNYADAKİ FAİZ VE ENFLASYON ORANLARI

Ülke Faiz Enflasyon

İsviçre -0,75 1,2

Japonya -0,1 0,1

AVro Bölgesi 0 4,1

Fransa 0 2,6

Almanya 0 4,5

İtalya 0 3

Hollanda 0 3,4

ispanya 0 5,4

Singapur 0,07 2,5

Avustralya 0,1 3

İngiltere 0,1 4,2

Kanada 0,25 4,7

ABD 0,25 6,2

Güney Kore 0,75 3,2

Suudi Arabistan 1 0,8

Endonezya 3,5 1,66

Güney Afrika 3,75 5

Çin 3,85 1,5

Hindistan 4 4,48

Meksika 5 6,24

Rusya 7,5 8,13

Brezilya 7,75 10,67

Türkiye 15 19,89

Arjantin 38 52,1

Ö. FARUK BİNGÖL

#negatif faiz# bütün dünyada
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