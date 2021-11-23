Mesleğe göre asgari ücret geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, asgari ücret ile ilgili farklı sektörlerdeki işçi, işveren, yönetici, esnaf gibi kesimlerle yaptığı anket çalışması tamamlandı. Yaklaşık 2.500 kişi ile yapılan bu çalışma ile kamuoyu beklentileri tespit edildi.

Bakanlığın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde önceki yıllardan farklı olarak sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi önerisini gündeme aldığı belirtiliyor. Standart asgari ücret için işveren kesiminin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükümetin bu rakamın üzerine çıkılması için temasları sürdürdüğü, özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği kaydedildi.

Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışmaları ise hükümet cephesinde destek bulmadı. Asgari ücretli için işverene verilen 75 liralık prim desteğinin artırılması konusunda da hazırlık yapıldığı ifade edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in, katıldığı toplantılarda vergi kesintisinin kaldırılması önerilerine 'Bu tartışmalar doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor" dediği öğrenildi.

Yücel Kayaoğlu