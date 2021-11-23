Mesleğe göre asgari ücret geliyor

Yeni asgari ücret için konuşulan 2 öneri
Yeni asgari ücret için konuşulan 2 öneri
5 Üniversite 133 personel almak için ilana çıktı
5 Üniversite 133 personel almak için ilana çıktı
Tapu'da skandal! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı gibi 136 ünlü isim diken üstünde!
Tapu'da skandal! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı gibi 136 ünlü isim diken üstünde!
21 ilde FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 112 gözaltı kararı
21 ilde FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 112 gözaltı kararı
'Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verildi
'Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verildi
Erdoğan: İlk defa kendi gerçeklerimize uygun ekonomi politikası izliyoruz
Erdoğan: İlk defa kendi gerçeklerimize uygun ekonomi politikası izliyoruz
Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok
Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
LPG'ye yine zam yapıldı
LPG'ye yine zam yapıldı
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mesleğe göre asgari ücret geliyor

Asgari ücret konusunda sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi, 3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 23 Kasım 2021 07:02
Yazdır
Mesleğe göre asgari ücret geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, asgari ücret ile ilgili farklı sektörlerdeki işçi, işveren, yönetici, esnaf gibi kesimlerle yaptığı anket çalışması tamamlandı. Yaklaşık 2.500 kişi ile yapılan bu çalışma ile kamuoyu beklentileri tespit edildi.

Bakanlığın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde önceki yıllardan farklı olarak sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi önerisini gündeme aldığı belirtiliyor. Standart asgari ücret için işveren kesiminin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükümetin bu rakamın üzerine çıkılması için temasları sürdürdüğü, özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği kaydedildi.

Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışmaları ise hükümet cephesinde destek bulmadı. Asgari ücretli için işverene verilen 75 liralık prim desteğinin artırılması konusunda da hazırlık yapıldığı ifade edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in, katıldığı toplantılarda vergi kesintisinin kaldırılması önerilerine 'Bu tartışmalar doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor" dediği öğrenildi.

Yücel Kayaoğlu

#mesleğe göre# asgari ücret
Körfez ülkelerine özel 'Türk Ticaret Bölgesi'
Körfez ülkelerine özel 'Türk Ticaret Bölgesi'
Negatif faiz bütün dünyada
Negatif faiz bütün dünyada
Türkiye'nin dış ticaret açığı bitiyor
Türkiye'nin dış ticaret açığı bitiyor
Yeni nesil kolay iş istiyor
Yeni nesil kolay iş istiyor
Karadeniz gazında ilk kaynak baharda
Karadeniz gazında ilk kaynak baharda
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek
3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.
3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?
3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?
'3600 ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması gerekiyor' iddiası doğru mu?
Doğrusa Carrefoursa
Doğrusa Carrefoursa
https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre
KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihine kadar süre verildi.
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?
Üniversite veya belediyelerde çalışan şiddet mağduru personel, işyerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir mi?
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)
Bu dosyada, "Değerlendirme Komisyonu" kurulurken, komisyonu oluşturacak diğer dört üyenin belirlenmesine ilişkin sıkıntı üzerinde durulacaktır
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!
Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta tahminlerini paylaştı. Buna göre sağanak yağış geliyor. Bugün öğle saatlerine dikkat! Öte yandan sıcaklıklar da artmaya devam ediyor. İşte yurtta hava durumu...