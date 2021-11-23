'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ocakta Meclis'e getirileceğini açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi için alternatifli taslaklar üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi.

3600'E YENİ TANIM

3600 ek gösterge konusunda lise-üniversite mezunu çalışan ayrımına gidileceği öğrenildi. Yapılan toplantılarda "Lise mezunu ile üniversite mezunları aynı göstergeden maaş alamazlar. Genel bir düzenleme yapılması doğru olmaz" görüşü ön plana çıktı.

Ek gösterge konusunda yeni bir tanımlamaya gidileceği ifade ediliyor.

DENGE SORUNU

3600 gösterge çalışmalarında farklı bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla ile de daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.(Sabah/Zübeyde Yalçın)

Bu arada emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri tartışılıyor. Buna göre maaşı 2 bin veya 2.500 liranın altında olanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra, asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.

Yücel Kayaoğlu