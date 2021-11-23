Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.