Yeni asgari ücret için konuşulan 2 öneri
Yeni asgari ücret için konuşulan 2 öneri
5 Üniversite 133 personel almak için ilana çıktı
5 Üniversite 133 personel almak için ilana çıktı
Tapu'da skandal! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı gibi 136 ünlü isim diken üstünde!
Tapu'da skandal! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı gibi 136 ünlü isim diken üstünde!
21 ilde FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 112 gözaltı kararı
21 ilde FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 112 gözaltı kararı
'Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verildi
'Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verildi
Erdoğan: İlk defa kendi gerçeklerimize uygun ekonomi politikası izliyoruz
Erdoğan: İlk defa kendi gerçeklerimize uygun ekonomi politikası izliyoruz
Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok
Ali Yalçın: Öğretmen alımında mülakata gerek yok
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 95'i tamamlandı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
MHP ve HDP'li vekiller arasında arbede çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Bakan Soylu'dan Özkoç'a: Akşam sana cevabını vereceğim
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan kur ve enflasyon açıklaması
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
e-İmza'lar, kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
Çip krizinde yeni dönem: Yeni araçlara eski teknoloji
LPG'ye yine zam yapıldı
LPG'ye yine zam yapıldı
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na açılan davalarla ilgili açıklama
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiaları yalanlandı
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Erzurum Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Gürcan Karakaş: TOGG'a isteyen herkes ulaşabilecek
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
Ana sayfaHaberler Terör

21 ilde FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 112 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15'i muvazzaf 47 asker ile 65'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Kasım 2021 08:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlara imza atan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerine FETÖ üyesi 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 01.00 sıralarında haklarında gözaltı kararı verilen 15'i muvazzaf 47 asker ile 65'i 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 112 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

7 ALBAY 12 ÜSTEĞMEN 25 ASTSUBAY

Hakkında İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 7'si Albay, 1'i Binbaşı, 12'si Üsteğmen, 2'si Teğmen, 25'i Astsubay rütbesinde, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 5'i Kara Kuvvetleri, 37'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 15'i muvazzaf 47 asker şahıs olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

22 OPERASYONDA 3 BİN 338 GÖZALTI KARARI

İzmir'de FETÖ'ye yönelik önemli operasyonlar yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,19 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar, 22 ayrı operasyona imza attı. Aralarında 2 bin 206'sının muvazzaf, 618'inin muvazzaf olmayan asker şahıs ile 544'ünün darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olan toplam 3 bin 338 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararının verildiği operasyonlarda şüphelilerden bin 481'i tutuklandı. 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı belirtildi.

MUSTAFA BAKIRHAN

#fetö# operasyon# muvazzaf
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheliye gözaltı kararı
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Eren Kış-7 operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eren Kış-7 operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
DEAŞ'ın silahlı faaliyet gösteren üyesi Denizli'de yakalandı
DEAŞ'ın silahlı faaliyet gösteren üyesi Denizli'de yakalandı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 11'i muvazzaf 23 gözaltı kararı
Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

Bu Habere Tepkiniz

'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.
3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

'3600 ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması gerekiyor' iddiası doğru mu?
Doğrusa Carrefoursa

Doğrusa Carrefoursa

https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı

Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihine kadar süre verildi.
Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?

Şiddet mağduru kadın, becayiş ile başka ile veya kuruma geçebilir mi?

Üniversite veya belediyelerde çalışan şiddet mağduru personel, işyerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir mi?
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar (2)

Bu dosyada, "Değerlendirme Komisyonu" kurulurken, komisyonu oluşturacak diğer dört üyenin belirlenmesine ilişkin sıkıntı üzerinde durulacaktır
'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'

'15 bin imam ve müezzine, 9 bin öğretmene ihtiyacımız var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş

YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş

YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!

Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta tahminlerini paylaştı. Buna göre sağanak yağış geliyor. Bugün öğle saatlerine dikkat! Öte yandan sıcaklıklar da artmaya devam ediyor. İşte yurtta hava durumu...