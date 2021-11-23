Yeni asgari ücret için konuşulan 2 öneri

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken AK Parti, yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağını bildirdi.

Aralık ayının sonunda belirlenecek olan asgari ücret zammında şu an rakamlar konuşulmasa da sendikalarla pazarlık öncesi hükümet bazı formüller üzerinde çalışıyor.

Kulislerde konuşulan ise asgari ücret için şu an ağırlık kazanan 2 formül var.

MESLEĞE GÖRE ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürüttüğü çalışmalarda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir öneri sunmaya hazırlanıyor.

Bu öneri ise asgari ücret için sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi...

Bu çalışmada özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği konuşuluyor.

ENFLASYON ARTI 8-10 PUAN

Diğer üzerinde çalışılan bir formül ise asgari ücret ve enflasyon oranı ilişkisi...

Hükümet kanadından sık sık, enflasyonla asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz açıklamaları sonrası asgari ücretin enflasyon oranından daha yüksek belirlenmesi üzerine çalışmalar başladı.

Bu çalışmalardan biri de enflasyon artı 8-10 puan önerisi.

Bu öneriye göre de en son açıklanan enflasyon baz alındığında asgari ücret için ortaya 3 bin 670 rakamı çıkıyor.