Öldüren ameliyat hastane kapattı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Obezite ameliyatı olan M.Y.'nin ağrı ve şişme şikayetleri geçmedi. Yetkililer durumu 'normal' olduğunu belirtti ancak şikayetler devam edince M.Y. 10 gün içinde üç ameliyat sonrası taburcu edildi. Tedaviler sonuç vermeyince aynı gün başka hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Hastane hakkında açılan soruşturmalar neticesinde hastane geçici olarak kapatıldı.