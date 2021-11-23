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Trafiğe 10 ayda yaklaşık 1 milyon aracın kaydı yapıldı

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 105 bin 532 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 10:40
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Trafiğe 10 ayda yaklaşık 1 milyon aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-ekim döneminde 998 bin 860 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 34 bin 111 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 105 bin 532 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 85 bin 691 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 50,8'inin otomobil, yüzde 22,8'inin motosiklet, yüzde 15,4'ünün kamyonet, yüzde 7'sinin traktör, yüzde 2,9'unun kamyon, yüzde 0,5'inin minibüs, yüzde 0,4'ünün otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu kayıtlara geçti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,9 azaldı. Söz konusu ayda kayıt sayıları özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27,1, kamyonda yüzde 19,2, kamyonette yüzde 15,6 artarken minibüste yüzde 46,9, motosiklette yüzde 27,6, otobüste yüzde 12,2, traktörde yüzde 10,3 ve otomobilde yüzde 2,1 geriledi.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 25,1 düştü. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 12,7, motosiklette yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,8 artarken otomobilde yüzde 38,6, minibüste yüzde 21, kamyonette yüzde 17 ve otobüste yüzde 13,5 azaldı.

Söz konusu ayda 884 bin 90 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 71,4'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 5,4'ünü motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 43 bin 538 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

- Ocak-ekim dönemi verileri

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 17,4 artarak 998 bin 860, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,8 azalarak 34 bin 111 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 964 bin 749 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 otomobilin yüzde 61,7'sinin benzin, yüzde 23,9'unun dizel, yüzde 8,9'unun elektrikli veya hibrit, yüzde 5,5'inin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 634 bin 249 otomobilin ise yüzde 37,7'sinin dizel, yüzde 36'sının LPG, yüzde 25,4'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,6'sının elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.

Yılın 10 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 28,9'unun 1401-1500, yüzde 26,6'sının 1300 ve altı, yüzde 22,2'sinin 1301-1400, yüzde 14,8'inin 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

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Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 41'inin beyaz olduğu kayıtlara geçti.

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