Merkez Bankası Türk Lirası için hangi adımı atacak?

Unicredit ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda kurdaki değer kaybının Aralık'ta ya da 2022'nin başlarında TCMB'yi faiz artırmaya gidebileceğini belirtti.

Türk lirasında likidite kısıtlamaları uygulanmasını beklediklerini ve kurdaki değer kaybının önlenmesi için ilk olarak rezervlerin kullanılabileceğini söyleyen Unicredit ekonomistleri, bu önlemlerin uzun vadede işe yaramayacağını ve eninde sonunda faiz artırımının gerekli olacağını vurguladı.

Ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesi durumunda likidite önlemleriyle geçici bir sıkılaşmanın daha sık görülebileceğini fakat bunun da Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçemeyeceğini belirtti.

UNICREDIT ENFLASYON BEKLENTİSİNİ GÜNCELLEDİ

Unicredit, en son 22 Ekim'de yüzde 19,6 olarak belirlediği sene sonu enflasyon tahminini de yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 21,5'e çıkarırken gelecek yılın ilk yarısında Türkiye'de enflasyonun yüzde 25'e ulaşmasını bekliyor.

2022 sonunda faiz oranlarının nasıl şekilleneceğinin ise siyasi olduğunu belirten Unicredit, muhalefetin erken seçimleri kazandığı bir senaryoda faizlerin şu anki seviyelerden yüksek fakat yine de düşük kalmaya devam edeceğini beklediklerini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimleri büyük ihtimalle kabul etmeyeceğini düşündüklerini söyledi.

Unicredit TCMB'nin gelecek toplantıda faiz indirim döngüsünü sonlandırabilecğeine dair verdiği mesaja vurgu yaparken daha önce yayımladığı sene sonu yüzde 14'lük faiz oranı beklentisiyle ilgilli herhangi bir değişiklik duyurmadı. Böylece Unicredit Aralık ayı için 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini korumuş oldu.