Bahçeli'den 'yüzde 50+1' açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi içinde milletin olmadığı, insanımızın refahının gözetilmediği hiçbir hedefi asla gözetmeyecektir.

Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyor ise, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir.

Kim Türk milletinin hasmı ise, eğmeden, bükmeden söylüyorum; bizim de sonuna kadar hasmımızdır.

Hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımızı açık etmek zorundayız. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir.

Öğretmen bir şahıstan şahsiyet çıkaran, insana, insanın inceliklerini anlatan sanatkardır. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız.

Öğretmenlerimizin sorunlarını biliyoruz, özlük haklarının iyileştirilmesi için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

Adına nedersek diyelim; ister hoca ister öğretmen olsun, hürmete fazlasıyla layıklar. Öğretmenlerin muhterem hizmetlerini konuşurken, beklentilerini sırasıyla karşılamak, sosyal ve mesleki taleplerini yerine getirmek zorundayız. Sorunsuz öğretmen, sorunsuz eğitim demektir. Öğretmen kirasını nasıl ödeyeceğini, borç yükünden nasıl kalkacağını düşünen öğretmenin kendisinden beklenen faydayı gösterebilmesi mümkün değildir. Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimize göre hiçbir hakkıo öğretmenlerimize çok göremeyiz.

Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı ve artık bu konu kapatılmalıdır.

Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi biri güceniyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz. Demem odur ki, zülfü yare dokunmak gerekiyorsa bundan da geri durmayacağız. Türk siyasetini zehirli sarmaşık gibi saran bir çürüme vardır. Bunun failleri zillet ortak paydasında buluşan partilerdir.

Zillet ittifakı bürokrasiyi tehditten, teröristlere destekten her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır. Türkiye'ye karşı nerede bir saf açılmış ise CHP'deb, HDP'sine hepsi oradadır. Egolarına, küçük heveslerine yenilmiş zillet partilerinin istiklal davası ile dertleri vardır, gerçekler gün gibi ortadadır.

İktidara geldiğimizde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracğaız, neden savaşıyoruz demiş Kılıçdaroğlu? Savaş nerededir? Irak'ın kuzeyinde 831 teröristin etkisiz hale getirilmesi, mağaraların imhası Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Libya'da barış ve istikrarın müdafaasını yapmamız uykularını mı kaçırmıştır?

Helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir? Yunanistan'ın artan tahriklerine tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı bir kez daha yanlışa gömülmüştür.

Bu partinin grup başkanvekili HDP'nin terörle bağlantısını görmedim demiştir. Bre gafil görüyor ama itiraf edemiyorsun! Cümle alem gördü de bir tek siz mi göremediniz? Bu nasıl bir boş kafadır! Bu katile hayran olmuş sefil bir kafadır.

İYİ Parti Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulasını istemiş. Bu konuyu daha fazla sürdürüp çekiştirmesinler.

Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar. Cumhurbaşkanın halk tarafından yüzde 50+1 şekliyle seçimi anayasa ile getirilmiştir.

Tek turda yüzde 40 ile seçilmeyi öngören ülke örneği dünya üzerinde yoktur. Salt çoğunluk kaidedir. Bunu tartışmaya açmak yönetim sistemine şüpheyi körükler. Bu masum değildir.

Yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır. Bunu uluorta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır.

Siyaseti ekonımiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz.

Türkiye tarihi bir eşiktedir. Ya para baronlarının sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak. Ya da böyle gelse de böyle gitmeyecektir.

Küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. Talep ve arz yönlü enflasyon vardır.

Enflasyonu mal piyasasındaki aksakların ortaya çıkardığı bir sorun olarak tanımlamak doğru olur.