Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu
Amerikalı Müslüman lider Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cansız bedeni New York'taki evinde bulundu
Eklenme : 23 Kasım 2021 11:09
ABD polisi, 56 yaşındaki Malikah Shabazz'ın, kızı tarafından New York'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Shabazz'ın ölümünün "şüpheli olmadığı" kaydedildi.
Malikah Shabazz, Malcolm X'in 6 kızından biriydi.
Malcolm X'in vefatının üzerinden 56 yıl geçti
Haber, Malcolm X'in 56 yıl önce uğradığı suikastten suçlu bulunan 3 kişiden 2'sinin aklanmasından kısa bir süre sonra geldi.