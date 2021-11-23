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E-scooter kullanımı artıyor, güvenli sürüş hayat kurtarıyor

BinBin Scooters Kurucu Ortağı Hüseyin Ardan Küçük:- "1 milyonu aşkın üyemiz var. BinBin elektrikli scooter kullanıcılarının yaklaşık yüzde 30-35'i 18-25 yaş, yüzde 20-25'i ise 35 ila 45 yaş aralığında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 11:13
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E-scooter kullanımı artıyor, güvenli sürüş hayat kurtarıyor

- Türkiye'de paylaşımlı elektrikli scooter (e-scooter) işletmeciliği faaliyetleri ve bu araçların kullanım oranı giderek artıyor. Kazaların önüne geçmeyi sağlayacak "güvenli sürüş" konusu ise gün geçtikçe önem kazanıyor.

"Çevre dostu ulaşım aracı" anlayışıyla kullanıma sunulan e-scooterlar, ulaşımın yeni gözdelerinden biri.

Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı büyük şehirlerde daha çok bulunan bu araçlar daha çok yolculuk süresini azaltması ve trafik tıkanıklığının önüne geçmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Gidilecek mesafeye göre ekonomik ulaşım sağlayabilen ve pratik kullanıma sahip e-scooterlar, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltacak ve hareketliliği artıracak bir seyahat biçimi olarak görülüyor.

E-scooterlarda kullanım oranı, yönetmelikteki kısıtlamaların ihlali durumunda izlenen yol ve yaralanmalı ya da ölümlü kazaların önüne geçebilmek amacıyla alınması gereken önlemleri BinBin Scooters şirketi yetkilileri anlattı.

- 2 kişi binilmesi yasak

BinBin Scooters Kurucu Ortağı Hüseyin Ardan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da çevreci ulaşım anlayışını benimsetme misyonuyla piyasaya adım attıklarını, ilk olarak üniversite kampüslerinde yer aldıklarını, şu andaysa 10'a yakın ilde faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Küçük, "1 milyonu aşkın üyemiz var. BinBin elektrikli scooter kullanıcılarının yaklaşık yüzde 30-35'i 18-25 yaş, yüzde 20-25'i ise 35 ila 45 yaş aralığında." dedi.

İstanbul'da sahil şeridindeki büyük ilçelerde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Küçük, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Beykoz'da e-scooterlarının hizmet verdiğini ifade etti. Küçük, yakın zamanda Sarıyer'de de yer alacaklarını duyurdu.

Nisan 2021'de yürürlüğe giren "Elektrikli Skuter Yönetmeliği"ne işaret eden Küçük, şirketin faaliyetlerinin bu yönetmelik uyarınca düzenlendiğini söyledi.

Küçük, yönetmeliğe göre, sürücülerin, 50 kilometre ve üzeri hız limiti olan yollarda scooter kullanamadıklarını, bu araçlarla ticari yük taşınamadığını ve scooterlara 2 kişi binilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

- Park ihlali ve scooterı kilitlememe ceza sebebi

Hüseyin Ardan Küçük, kısıtlamaları ihlal eden kişiler olabildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Destek merkezimiz aracılığıyla kullanıcılarımızla iletişime geçerek bilinçlendirmeyi misyon edinmiş bir firmayız. Çevreci ulaşım anlayışını kullanıcımıza aktararak, uyması gereken kuralları ve hatalı davranışlarını kendilerine anlatıyoruz. Özel mülkiyete ya da üniversitelerin içerisine park etmek gibi ihlal edilen alanlar olabiliyor. Bu noktada kullanıcılarımızı uyarıyoruz. Kullanıcı sözleşmemizde belirttiğimiz bir takım cezai işlem öngören maddeler var. Bunlar uyarınca kullanıcılarımıza ceza uygulayabiliyoruz. (Kullanıcıyı) Sistem üzerinden engelleyebiliyoruz. Park ihlali, alan dışı ihlali, scooter kilitlememe bir ceza sınıfı bizim için. Bu tarz konularda kullanıcılarımızı öncelikle bilinçlendiriyoruz. Ardından da cezai işlem uyguluyoruz."

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Yönetmeliğe uymayan kullanıcılara polis tarafından gerekli cezai işlemlerin uygulandığını aktaran Küçük, "Bizler de bölgesel kısıtlamalar yaparak, 50 kilometre ve üzeri hız sınırlı bölgeleri yasaklı alan yapıyoruz. Bu noktada kullanıcılarımıza sürüş yaptırtmama gayreti içerisindeyiz. Gerekli koşullarda cezai yaptırımlar da firmamız tarafından uygulanıyor." bilgisini verdi.

Küçük, şirket olarak üzerlerine düşen en büyük sorumluluğun, scooterların periyodik bakım onarımları ile parça kontrollerini yapmak olduğunu belirtti.

Sahada ufak kusurları olan scooterları dahi bırakmama gayretleri olduğunu söyleyen Küçük, fren, gaz, şase ve gidon takımlarının çalışır durumda olmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

- Kask kullanımı, ağır yaralanmaları yüzde 40'ın üzerinde engelliyor

BinBin Scooters AR-GE Müdürü Mehmet Ataberk Sarı, mikromobilite sınıfına giren bu araçların, ulaşım alternatifi olarak görüldüğünü, trafikte hayatı kolaylaştırdığını, hızlı ve çevreci bir ulaşım imkanı sunduğunu söyledi.

E-scooter kullanırken, sürücülerin kendileri ile çevredeki kişi ve araçların güvenliklerini sağlamaları ve trafik akışına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Sarı, bu noktadaki en önemli unsurun kişisel koruyucu ekipmanlar olduğunu belirtti.

Bu kişisel koruyucu ekipmanları, "kask, dizlik, dirseklik, görünürlüğü artırmak için reflektör içeren yelek, mont, bileklik ve eldiven" şeklinde sıralayan Sarı, "Bu koruyucu ekipmanların -özellikle kaskın- kullanılmaları halinde, istatistiklere göre, yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde ağır yaralanmaları önleyiciliği vardır. Kask kullanımı ciddi yaralanmaların önüne geçen bir unsurdur." dedi.

- E-scooter ilk kez kullanacaksanız bu adımları uygulayın

Mehmet Ataberk Sarı, e-scooterı ilk kez kullanacak kişilerin neler yapması gerektiğini şöyle anlattı:

"Özellikle paylaşımlı araçların kullanımında, farklı bir kişinin bu aracı daha önceden kullanmış olması, araçla ilk defa tanışmamız, aracı tanımak ve kontrol açısından önemlidir. Nedir bu kontroller? Aracın öncelikle yapısal ve mekanik olarak unsurlarının kontrolüdür; freni tutuyor mu, gaza basabiliyor musunuz, herhangi bir kırığı ya da sürüşe engel bir durumu var mı? Bunların tespitidir. Yeni bir aracı kullanacağımız için de bir alışma süreci olur. Trafikte araçları ve yayaları tehlikeye atmadan, kapalı bir alanda sürme denemesi gerçekleştirilir. Araca alıştıktan ve nasıl kullanıldığını bildikten sonra da trafiğe çıkılabilir."

Sarı, araçta bir kusur varsa bunu elektronik ortamda denetleyip daha sonra müdahale ettiklerini belirterek, araçta oluşan mekanik unsurları ve arızaları da saha ekiplerinin düzenli aralıklarla kontrol ettiğini anlattı.

Kullanıcıların da rastladıkları arıza ve kusurları müşteri hizmeti üzerinden kendilerine bildirmelerini isteyen Sarı, bu bildirimin ardından kısa sürede araca müdahale ettiklerini dile getirdi.

Aracı tanımak için sürüşe trafiğe açık yerde başlamanın riskli olduğu uyarısında bulunan Sarı, ilk kullanımın trafiğe kapalı yerde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

- Rahat bir sürüş için eller gidondan ayrılmamalı

Mehmet Ataberk Sarı, e-scooterlarda denge kurmanın kolaylığına değinerek, şöyle devam etti:

"Araçla giderken iki elimizi hiçbir zaman gidon üzerinden bırakmadığımız ve dik pozisyonumuzu koruduğumuz takdirde rahatlıkla sürüş gerçekleştirilebilir. Araçlarda, özellikle dönüşlerde, hızlanma ve duruşlarda öncelikle kendimize, sonrasında çevre güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Dönüşlerde duruşumuzu bozmadan, dik bir şekilde hareket etmemiz, manevra yapmamız gerekir. Hızlanırken arkaya ya da öne çok eğilmeden, duruşumuzu bozmadan, dik bir pozisyonda hızlanmamız, duruş sırasında da ağırlığımızı dengeleyerek gerekli frenleme işlemini yapmamız gerekir. Manevra işlemlerinde, özellikle sağa ve sola dönüşlerde ağırlığımızı karşı istikamete verir şekilde dik pozisyonumuzu da bozmadan dönüşlerimizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliriz."

Sarı, e-scooter kullanıcılarının, kendi araç sınıflarına uygun, bölünmüş kara yolları ile scooter ve bisikletlere ayrılan bölünmüş bisiklet yollarını kullanmalarını tavsiye etti.

Bölünmüş bisiklet yolları bulunmayan yerlerde ise kara yolunun sağ tarafının kullanılmasını öneren Sarı, yayalara ait yürüme ve geçiş yolları olan kaldırımlarda da araç kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Trafikte araç kullanan tüm sürücülerin, iki tekeri bulunan, özellikle mikromobilite sınıfına ait elektrikli scooter, bisiklet ve motosiklet sürücülerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Sarı sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle dönüşlerde, durma ve duraksamalarda mutlaka arkadan gelenlere dikkat edilmesi gerekir. Trafikte, trafiği oluşturan unsurlar aslında bu araç sınıflarının bütünüdür. Bunu unutmamamız lazım. Elektrikli scooterlar, bisiklet ve diğer mikromobilite grubuna ait araç sürücülerinin de bir trafik ve kurallar bütünü içerisinde bulunduklarını unutmadan, sürüşlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden mutlaka tüm kurallara, işaretlere uyması gerekmektedir."

#BinBin Scooters AR-GE Müdürü Mehmet Ataberk Sarı#
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