Ardahan'da 649 internet sitesine erişim engellendi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Almanya, Ermenistan, Hollanda ve Tayvan üzerinden yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.

40'ının müstehcen içerikli olduğu, 609'unun da yasa dışı bahiste kullanıldığı belirlenen sitelere erişim engellendi.