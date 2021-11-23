TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

MEB norm kadro yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yeni derslik/şube açılması, yeni alan veya bölüm açılması, alan veya bölümün kapatılması, sınıfların kapatılması vb. gibi durumların varlığı halinde, süre şartı aranmaksızın norm kadro düzeltmesi yapılabilmektedir.