Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 12:28
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Y. ve M.S'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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