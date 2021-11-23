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'Aile odaklı çalışma yüzde 39 iken, 2021 yılında 95'e yükseldi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaptığımız yoğun ve kararlı çalışmalar sonucunda aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocukların oranı 2002 yılında yüzde 39 iken, 2021 yılında bu oran 95'e yükseldi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 12:32
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'Aile odaklı çalışma yüzde 39 iken, 2021 yılında 95'e yükseldi'

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Sivil Toplum Buluşmaları 2" programına katıldı.

Düzenlenen toplantıda yapılacak fikir alışverişinin bakanlığın çalışmalarına ışık tutacağını söyleyen Yanık, sosyal hizmetlerden sorumlu bakanlık olarak çocukların en uygun ve sağlıklı alanda yetişebilmesi büyük bir özveri ve sorumlulukta çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

En iyi hizmeti vermek üzere sağlıklı bir veri tabanı ve iletişim ortamı oluşturmayı önemsediklerini aktaran Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün sosyal koruma ve sosyal hizmet faaliyetlerimizi STK iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştirme ve iyileştirme gayreti içerisindeyiz. Her çocuk sahip olduğu temel haklarla dünyaya gelir. Bu hakları koruma konusunda sadece anne-babaların değil, devletin de toplumun da sorumlulukları vardır. Ülkemizde 0-17 yaş adasında 23 milyon çocuğumuz var. Bu 23 milyon çocuğun gözü, kulağı, sesi olacak bir iletişimi sağlamak için buradayız. Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalardan bir taraftan bu kapsayıcılık ilkesini öne çıkarırken, diğer taraftan bütüncüllük ilkesiyle de çocuklarımızın fiziksel, psikolojik, ahlaki gelişmelerini bir arada değerlendiriyoruz."

Sosyal hizmetlerin tamamını aile odaklı bir stratejiyle şekillendirdiklerini aktaran Yanık, bu durumun güçlü nesiller ve güçlü toplumlar için vazgeçilmez ilkelerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Ayrıca sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalanan çocuklara okul destek projesiyle, okulda ve okul dışı zamanlarda da sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapma imkanını sağladıklarını söyleyen Bakan Yanık, aile odaklı çocuk koruma sistemlerinin bir diğerinin ise evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri olduğunu belirtti.

Yanık, "Bugüne kadar 26 bin 476 çocuğumuzu bu hizmetlerden yararlandırdık. Koruyucu aile yanında kalan çocuklar sayısı son 17 yılda 15 kattan fazla artmış durumda." diye konuştu.

- "Kurumlarımızın her birini adeta bir aile ortamına çevirdik"

Korumaya alınacak çocukların aile ortamı içinde büyümelerini önceleyen yeni bir süreç başlattıklarını ifade eden Yanık, şu bilgileri verdi:

"Eğer bir çocuk aile ortamında büyüyebilecek durumdaysa fakat ailenin ekonomik yoksunluğu sebebiyle çocuğun korumasına ihtiyacı varsa, kurum bakımına ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyorsa, biz diyoruz ki ailelere, 'çocuklarımız yanınızda kalsın, biz ekonomik destek sağlayalım.' İkincisi, çocuğun kendi ailesinin yanında kalması uygun değilse, o zaman ikinci etapta yine çocuklarımıza bir aile ortamı sağlayabilmek için koruyucu ailelik modelini harekete geçiriyoruz. Yine kurum bakımı almış oluyoruz ama koruyucu aileler marifetiyle çocuklarımızın bakımlarını ve aile ortamına ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Bu da eğer mümkün değilse kurum korumamıza alıyoruz. Ama kurumlarımızın her birini adeta bir aile ortamına çevirdik. Yaptığımız yoğun ve kararlı çalışmalar sonucunda aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocukların oranı 2002 yılında yüzde 39 iken, 2021 yılında bu oran 95'e yükseldi."

Yanık, koruyucu ailelerin yüzde 60'tan fazlasının kendi biyolojik çocukları da olduğunu söyledi.

Suç mağduru çocuklara yönelik koruma ve rehabilitasyona yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yanık, bu çalışmaları yaparken ihtisaslaşmış çocuk destek merkezlerinde rehabilitasyon hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"2002'den bu yana 36 bin gencimizin kamuda atamasını gerçekleştirdik. Özel sektörde istihdamlarını desteklemek için de 5 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini karşılamak üzere bir teşvik sistemi oluşturduk. Bütün bu çalışmalarımızı çocuklarımıza ve çocuk haklarına verdiğimiz değerin bir gereği olarak görüyoruz. Bugün oluşturacağımız vizyon ve eylem planımıza müteakip birlikte gerçekleştireceğimiz ve etkin bir şekilde sürdüreceğimiz diyalog süreçleriyle sivil toplum kuruluşlarımız, siyaset ve toplum arasındaki aracılık işlerine inanıyorum ki daha güçlü bir şekilde yerine getirecektir."

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- "Aktif bir şekilde sahadayız"

Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Basri Alagöz, 2'ncisi düzenlenen toplantının çocuk alanında önemli çalışmalar yürüten STK'larla yapıldığını söyledi.

Alagöz, "İlk buluşmamızı kadın alanında çalışan STK'lar ile bir araya geldik. Oldukça verimli geçen ilk buluşmamızın ardından oldukça verimli geribildirimler aldık. Çalışmamızda temelde, mevzuat, sistem güçlendirme ve koordinasyona odaklanıyoruz. Bakanlığımız herkese devletin şefkat elini uzatan bir bakanlık. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi güçlü bir şekilde ulaştırabilmek için ülkemizin her bir yerinde varız, aktif şekilde sahadayız. Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi verirken, barınma gibi faaliyetleri de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, basına kapalı olarak gün boyu devam edecek.

#"Sivil Toplum Buluşmaları 2"# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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