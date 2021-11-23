Ak Partili vekil: Sebzeyi taneyle alın... Turfanda yemeyin, sağlığa zararlı

Türkiye'nin gündeminde döviz kurlarının yukarı yönlü hareketiyle birlikte temel yaşam ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları var.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın düzenlediği halkla buluşma toplantılarına katılan Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU MİLLET İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÖNCE VATANDIR"

Türkiye'yi Amerika'nın talimatı ile Suriye'ye çevirmeye çalışanlar olduğunu söyleyen Demirbağ, "Suriyelilerin gideceği bir yer var ama bizim gideceğimiz bir yer yok. Bir millet için önce önemli olan vatanıdır, haysiyetidir, şerefidir. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır." dedi.

"İKİ KİLO ET YİYORSAK YARIM KİLO YERİZ"

Vatandaşlara önerilerde de bulunan Demirbağ, aldıkları ürünleri daha az almalarını, turfanda almalarının sağlık açısından da iyi olmadığını belirterek, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız.

"FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEYELİM"

Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız, 3 tane alırız 1 kilo alacağımıza. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim derim ben" diye konuştu.