Temizlik görevlisiydi olmayan bölümün öğretim görevlisi oldu

Turgut Özal Üniversitesi'ne temizlik görevlisi olarak giren Ezgi B.'nin 23 Ekim 2021'de kadro kazandığı, bu ay da öğretim görevlisi olarak atandığı iddia edildi.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, Malatya'da 2018 yılında kurulan Turgut Özal Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları (YÖK) sisteminde açık olmayan bölüme, iki tane öğretim görevlisi aldı. Kuruluş sonrası geçen 3 yıllık süreçte yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşan kapasitesiyle talep konusunda düşük kalan Turgut Özal Üniversitesi'nin halihazırda aktif olmayan bölümlere akademisyen ataması dışında 'Saç Bakım ve Güzellik' bölümüne yapılan atama dikkat çekti.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK BAŞLAMIŞTI

Öte yandan üniversitede hala aktif olmayan birçok bölüm bulunurken, bölümlere öğretim görevlisi atamaları da yapıldı. 23 Ekim 2021'de yayımlanan Resmi Gazete'deki kadroyu kazananlardan biri Ezgi B., oldu. ALES'ten muaf şekilde yapılan atamayı kazanan Ezgi B.'nin Turgut Özal Üniversitesi'yle bağlantısı ise iki yıl önceye dayanıyor. Üniversiteye sözleşmeli temizlik işçisi olarak giren Ezgi B.'nin daha sonra kadrolu personel olduğu Kasım 2021'de de henüz açılmayan bölüme atandığı belirtiliyor