İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 14:01
Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Güneş'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin önceki dönem milletvekili ve içişleri bakanlarımızdan, parti büyüğümüz #HasanFehmiGüneş'i kaybettik. Hasan ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.