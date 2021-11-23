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Tarihi camide 450 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Karapınar ilçesindeki tarihi Sultan Selim Camii'nin deposunda yapılan temizlik sırasında bulunan el yazması cüzlerin birinde, eserin Osmanlı Padişahı İkinci Selim tarafından camiye hediye edildiği yazıyor. İlçe Müftüsü Yunus Aydın, "Sultan Selim Han Konya'daki şehzadeliğinde birçok eser ve hizmet kazandırmış. Karapınar'a da gönderdiği, vakfettiği bir hediye. Çok güzel ve nefis hatla yazılan musfah. 30 cüzden oluşuyor ama elimizde 10 cüzü var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 14:04
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarihi caminin deposunda, İkinci Selim'in vakfiyesi 10 Kur'an-ı Kerim cüzü ortaya çıkarıldı.

Karapınar Müftüsü Yunus Aydın, AA muhabirine, cüzlerin bulunmasıyla büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.

Osmanlı padişahı 2. Selim tarafından yaptırılan camide bulunan Kur'an-ı Kerim'in el yazması 10 cüzünün çok kıymetli bir eser olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Bu eseri incelediğimizde Sultan Selim'in adı ve Karapınar'ın adı geçiyor. Bununla ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Aşkar'a ulaştık. O da belgenin çok önemli olduğunu söyleyince camimizde sergilemek istedik. Sultan Selim Han Konya'daki şehzadeliğinde birçok eser ve hizmet kazandırmış. Karapınar'a da gönderdiği, vakfettiği bir hediye. Çok güzel ve nefis hatla yazılan mushaf. 30 cüzden oluşuyor ama elimizde 10 cüzü var. İç kapağında talik hattıyla, 'Vakfu'l-merhum es-Sultan Selim Han, Medine-i Karapınar' (Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfıdır) yazılıdır. Bu mushaf nesih hattıyla, sure başları ve sonları sülüs hattıyla 'surh'lu (kırmızı) yazılmış. Hattatı ve yazılış tarihi belli değildir."

- "Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış"

Aydın, cüzlerin uzunca süredir depoda kaldığını varlığından da kimsenin haberinin olmadığını ifade ederek, "Yeni ulaştık, yakın zamana kadar bilinmiyordu. Tam bir Kuran-ı Kerim diyemiyoruz. İlk cüzü Fatiha Süresi ile başlayan cüzü, kıymetli kısmı da bu. Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış. Camide sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat da tarihi caminin mimarisi açısından önemli ve nadide eserlerden olduğuna işaret ederek, "Bugün de bizi heyecanlandıran bir gelişme. Müftü ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada caminin arşivinde çok kıymetli bir eser bulundu. Bu Kur'an-ı Kerim'de, 'Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfiyesidir' diye not düşülmüş. Bu 1500'lü yıllara tekabül ediyor." diye konuştu.

#Karapınar Sultan Selim Camii# Vakfiye# konya# kuranı kerim
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