AFAD görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

AFAD Başkanlığından görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak yapılaa açıklama şu şekildedir:

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak 14/06/2021 - 15/10/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına ilişkin sonuçlar aşağıda ekler halinde açıklanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 3 (üç) iş günü içerisinde (25 Kasım Perşembe Günü Saat:18.00'e kadar) dilekçe ile şahsen veya birim/İl Müdürlüğü vasıtasıyla AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kuruluna yapacaklardır.

Usule uygun yapılmayan itirazlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası ve adresi olmayan itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar en geç 7 (yedi) iş günü içinde AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca incelenerek sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. İtirazlar üzerine AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu tarafından verilecek kararlar kesindir.

Başarı listeleri ile tercih sürecine ilişkin bilgiler Başkanlığımız afad.gov.tr web adresinde daha sonra yayımlanacaktır.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.