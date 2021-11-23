En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta
Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Kasım 2021 15:35
Tarım ve Orman Bakanlığı Ekim ayında bir açıklama yaparak 7 müfettiş yardımcısı alacağını duyurmuştu.
İlan metnine göre başvurularda 2020 ve 2021 KPSS3 puanı esas alınmış olup, Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, İnşaat Mühendisi unvanını alanlar ile Veteriner ve Hukuk Fakültesi mezunlarına başvuru hakkı tanınmıştı.
Her bir bölüm için ayrılan kontenjanın 10 katı aday 27 Kasım'da Gazi Üniversitesince yapılacak yazılı sınava girecektir.
Bakanlığın yayımladığı verilere göre, yazılı sınava katılacak adaylar içerisinde, en düşük puanlı adayın KPSS puanları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
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En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta
Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.
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