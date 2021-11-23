Diyanet, 7 bin 800 personel alımında başvuru süresini uzattı
Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 personel almak için 20 Ekim'de ilana çıkmıştı. Diyanet, personel alımı için başvuruları 26 Kasım'a kadar uzattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 14:37
Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 personel almak için 20 Ekim'de ilana çıkmıştı. Diyanet, personel alımı için başvuruları 26 Kasım'a kadar uzattı.
Diyanet'ten konuya dair yapılan açıklama
2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (KKÖ, İ-H, M-K) Alım Sınavı Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru
2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (KKÖ, İ-H, M,K) Alımı Sınavına başvuru süresi 26.11.2021 tarihi saat 16:30'a kadar uzatılmıştır.
İlgililere duyurulur.
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