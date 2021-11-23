PPK eski üyesi: Bu deneyi bir an önce terk edin

Geçen ay Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği görevinden alınan Prof. Dr. Semih Tümen'den sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki kur ve faiz açıklaması sonrasında bugün Türk lirasında çok sert değer kaybı görülürken, Tümen, Twitter'dan yaptığı çağrıda "Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor." dedi.

"Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var" diyen Tümen, Naci Ağbal'ın 19 Eylül'de yaptığı paylaşımı alıntıladı.