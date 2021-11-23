MEB'den taşınır yıl sonu işlemlerine dair resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı yıl sonu işlemlerine dair resmi yazıyı tüm birimlere gönderdi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 14:53
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2021 yılı Taşınır Yıl Sonu İşlemleri yazısını yayımladı. Resmi yazıda merkez ve taşra birimlerinin yıl sonu işlemlerinin yapılması ve yönetim hesabı cetvellerinin alınması işlemlerini en geç 31 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar tamamlaması istendi.
İşte yıl sonu işlemlerine dair resmi yazı