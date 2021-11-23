Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi ittifak nedeniyle oldukça iddialı.

İktidara geleceklerine kesin gözüyle bakan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 5 yıl içerisinde Türkiye'yi uçuracaklarını her fırsatta dile getiriyor.

Partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçen CHP Lideri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını açıkladı.

HER 24 KASIM'DA BİR MAAŞ İKRAMİYE

Kılıçdaroğlu, "Eğitime gerekli önemi, desteği verdik mi? Öğretmenin sorunlarını çözemediyseniz, ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İtibarlı bir meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"OKULLARDAKİ AÇIKLARI BİTİRECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Okullardaki öğretmen açığını bitireceğiz. İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son vereceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız.

"AYRIMCILIK ORTADAN KALKACAK"

3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen vs... ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. Ferhat ile Şirin'i buluşturur gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Bunları bütün öğretmen arkadaşlarımın hafızalarının bir yerinde tutmasını istiyorum çünkü, geliyor gelmekte olan. Hepsini yapacağız. Hep haksızlıklara karşı durduk. Haksızlık karşısında susmamız gerektiğini öğretmenlerimiz öğretti bize. Adalet duygusunu güçlü tutmanın yolu haksızlığa karşı toplumun direnç göstermesidir. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu ülkede çok şey oldu."